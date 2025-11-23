ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡£¶ÆüÌÜ¤âÄÃ²Ð¤Ë»ê¤é¤º¡¡»³ÎÓ¤äÎ¥Åç¤ËÇ®¸»»Ä¤ë
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é6ÆüÌÜ¤Î23Æü¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤âÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈïºÒ¤·¤¿½»Ì±¡Ë¡Ö1½µ´Ö¶á¤¯¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢Ìó170Åï¤¬¾Æ¤±¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤é6ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë23Æü¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»ÂðÃÏ¤Ï±ä¾Æ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»³ÎÓ¤äÎ¥Åç¤ÎÊ£¿ô¤«½ê¤ÇÇ®¸»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉ¤äËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂçÊ¬Âç³Ø ¸ººÒ¥»¥ó¥¿ー¡¡ÄáÀ®±Ùµ×¶µ¼ø¡Ë¡Ö¤Þ¤ÀÇ®¸»¤¬ÅìÂ¦¤Î»³ÎÓ¤ÎÃæ¤Ç¡¢4¤«½ê¤¯¤é¤¤ºòÌë¤ÎÄ´ºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÃ²Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¸½¾ì¤âÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½¾ì¼þÊÕ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤Ï23Æü¤â´õË¾¤¹¤ëÈïºÒ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¸½ÃÏ³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á»Ô¤Î¿¦°÷¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤«¤é²È¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê²È¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÈïºÒ¼Ô¡Ë¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤³¤éÊÕ¤¬²È¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤Û¤Ü²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Ð»ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¼ç¿Í¤ÈÆó¿Í¤¬°ìÀ¸·üÌ¿·ú¤Æ¤¿²È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
ÈòÆñ½ê¤Ë¤Ï23ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤Ç¡¢70À¤ÂÓ109¿Í¤¬¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤Ï´õË¾¤¹¤ë87¿Í¤ËÍ½ËÉÆâÉþÍÑ¤È¤·¤Æ¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£