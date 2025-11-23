ÀÅ²»Àß·×¤ÈºÇÄ¹40Ê¬²ÔÆ¯¡£²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡Ú¥À¥¤¥½¥ó¡Û¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
Â¿ºÌ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç²ÈÃæ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¡£±ÒÀ¸Åª¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ú¥À¥¤¥½¥ó¡Û¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¥À¥¤¥½¥ó¤ÎÁÝ½üµ¡¤Ï¡¢¥ÀËèÊ¬ºÇÂç107,000²óÅ¾¤ò¸Ø¤ë¥À¥¤¥½¥ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼ V8¤òÅëºÜ¤·¡¢F1¥Þ¥·¥ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÌó5ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÂ®¤µ¤Ç¹â¤¤µÛ°úÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥â¥Ç¥ë¡£2 Tier Radial ¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤¬¶¯ÎÏ¤Ê±ó¿´ÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢ÈùºÙ¤Ê¥´¥ß¤Þ¤Ç¶õµ¤¤«¤éÊ¬Î¥¤·¥¯¥ê¥¢¥Ó¥ó¤ØÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ý¥¹¥È¥â¡¼¥¿¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï0.3¥ß¥¯¥í¥ó¤â¤ÎÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¤ò99.99¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÊá¤é¤¨¡¢À¶¾ô¤ÊÇÓµ¤¤ò¼Â¸½¡£²»¶Á¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀÅ²»Àß·×¤Ç¿¶Æ°¤òµÛ¼ý¤·¡¢±¿Å¾²»¤òÍÞ¤¨¤ë¡£ºÇÄ¹40Ê¬¤Î±¿Å¾»þ´Ö¤Ç°ÂÄê¤·¤¿µÛ°úÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢·ÚÎÌ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¾ì½ê¤ä¶¹¤¤¾ì½ê¤â¼«ºß¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¡£
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ë¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢LED·ä´Ö¥Î¥º¥ë¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Î¥º¥ë¡¢¥ß¥Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÉÕÂ°¡£¥Ù¥Ã¥É¤ä¥½¥Õ¥¡¤Î±ü¤Î¥´¥ß¤Þ¤Ç¼è¤ê½ü¤¡¢¼ÖÆâ¤ä²È¶ñ¼þ¤ê¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¼ýÇ¼ÍÑ¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ÇËÜÂÎ¤ä¥Ä¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°»È¤¨¤ëÍøÊØÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
