¡¡¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤¬º£Ç¯ÅÙ¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£³Æü»þÅÀ¤Ç£²£¸£³£¸·ï¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯´Ö£±£¹£µ£··ï¤ò´û¤Ë£¸£¸£±·ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤äÂÀ×¤Ê¤É¤Îº¯À×¤ò´Þ¤á¤¿½ÐË×·ï¿ô¤Ï£µ·î°Ê¹ß¡¢³Æ·î¤È¤â²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡£ÆÃ¤Ë½©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞÁý¤·¡¢£¹·î¤Ï£´£³£´·ï¡¢£±£°·î¤Ï£±£°£¹£¹·ï¡¢£±£±·î¤Ï£±£³Æü»þÅÀ¤Ç£´£¹£°·ï¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Ê¤Î¼Â¤¬Á´¸©¤Ç²áµîºÇ°¥ì¥Ù¥ë¤Î¶§ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Â¤òµá¤á¤ë¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥Ê¤Ë¼Â¤¬¤Ê¤ëÁ°¤Î²Æ¾ì¤â½ÐË×·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÎ¤¤Ë¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÀ¸Â©¤¹¤ë¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿Í¿ÈÈï³²¤Ï£±£¶·ï¡ÊÈï³²¿Í¿ô£±£·¿Í¡ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯´Ö£±£··ï¡ÊÆ±£²£±¿Í¡Ë¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤À¡£»Ô³¹ÃÏ¤ÇÈï³²¤ËÁø¤¦¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµû¾Â»Ô¤ä°¤²ìÌî»Ô¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¡¢»åµûÀî»Ô¡¢¸ÞÀô»Ô¡¢ÂÛÆâ»Ô¡¢Æîµû¾Â»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸©¤Ïº£·îËö¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î·Ù²üÂÖÀª¤È¤¹¤ë¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤¬ÅßÌ²¤¹¤ë£±£²·î¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¥¯¥Þ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÌ¤êÆ»¡¦±£¤ì²È¤òÍÞÀ©
¡¡»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¸©¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤ä±£¤ì²È¤È¤Ê¤ë²ÏÀîÉß¤Î¤ä¤Ö¤ò½Åµ¡¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤¹¶ÛµÞÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿Æîµû¾Â»Ô¤ÈÅòÂôÄ®¤ÎµûÌîÀî²ÏÀîÉß£²¤«½ê¡¢Ä¹²¬»Ô¤Î´¢Ã«ÅÄÀî²ÏÀîÉß£±¤«½ê¤ÇÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â²ÏÀîÉß¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æîµû¾Â»ÔÀô¿·ÅÄ¤ÎµûÌîÀî²ÏÀîÉß¤Ç¤Ï¡¢£±£±Æü¤«¤éºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢½Åµ¡£±Âæ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈËÌÐ¤¹¤ëÁðÌÚ¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë²ÏÀîÉßÌó£±¡¦£³¥¥í¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£
¡¡Æîµû¾Â»Ô¤Î¥¯¥Þ¤Îº£Ç¯ÅÙ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤Ï£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë£´£¹£µ·ï¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙÁ´ÂÎ¤ÎÌó£µÇÜ¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¸©Æîµû¾ÂÃÏ°è¿¶¶½¶É¼£¿å²Ý¤ÎÀ¥¾å¸²ÂÀ²ÝÄ¹¤ÏÂÐºö¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä°ÜÆ°¤ÎÍÞÀ©¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
