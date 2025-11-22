Image:glamp.tokyo.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

好きな具材を好きなタイミングで、好きなだけ時間をかけて食べられる。これがおうちメシの醍醐味ですが、焼肉などの焼き料理は「煙がモクモク＝におい移り」問題がつきまといますよね。

そんな悩みを吹き飛ばしてくれるのが、GLAMP.（グランプ）の「超少煙グリル」です。その名の通り少ない煙で焼きまくれる、焼き料理好きのお助けアイテムですよ。

煙が出ない秘密はこれ！ 食材から垂れる油の行き先をコントロール

Image:Amazon.co.jp

焼き料理好きの皆さん、まずは「超少煙グリル」という商品名の由来に注目。「少煙」のうえに「超」まで付くからには、それ相応の理由があります。

熱源（カーボンヒーター）をグリルの両サイドに配置した独自構造によって、脂が直接下の水皿（オイルドリップトレー）に落ちることで煙の発生を抑制してくれるんですよ！

しかも、余分な脂が落ちてヘルシーな焼き上がりになるとあって、一挙両得なんです。

まるで七輪…！ 遠赤外線で食材の旨味を逃さない焼き上がり

Image:Amazon.co.jp

もちろん、焼き加減も気になりますよね？

メーカーの調べによると、市販の豚バラ肉を焼く際は最も美味しく焼ける温度とされる「230℃±15℃」に自動調整し、水分が閉じ込められふわっとした食感の仕上がりになったそう。さらに2、3分経っても肉が硬くならなかったのだとか。

その秘密は、七輪の炭火と同じ遠赤外線で食材を均一に焼き上げ、芯までじわじわと温めることにあり。食材の旨味をギュッと逃さないわけです。

「超少煙グリル」なら煙とさよならできるので、おうちでも躊躇くなく焼肉、焼き鳥、焼き魚が楽しめる…。焼き料理の夢が広がりますね！

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp