ベンフィカからパリ・サンジェルマンに移籍してから1年半。すっかりワールドクラスのセントラルMFとの評価を確立したのが21歳のポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスだ。



PSGはネヴェス獲得に6000万ユーロの移籍金を投じており、20歳の若者に当初は高すぎるとの声もあった。しかしネヴェスは指揮官ルイス・エンリケの信頼を掴み、昨季はチャンピオンズリーグ制覇にも大きく貢献。





PSGには同じポルトガル人MFヴィティーニャも所属しているが、2人はポルトガル代表の中盤でも主力だ。今月の2026W杯欧州予選・アルメニア戦にてネヴェスはハットトリックを記録しており、PSGでは8月のトゥールーズ戦でもハットトリックを決めたばかり。セントラルMFとして得点センスも伸びている。移籍当初、ネヴェスの実力を疑っていた人物の1人がボルドーやブレーメンでプレイしたフランス人MFヨアン・ミクー氏だ。同氏はその評価が間違っていたと認めていて、今では特別な選手だと称賛している。「昨年のことだが、当時の私はネヴェスよりもブレストにいたマフディ・カマラの方が良いと主張していた。しかし、今ではそうじゃない。ネヴェスは本当に素晴らしい選手で、試合ごとにそれを証明している」（『Le10Sport』より）。これでまだ21歳というのが恐ろしいところで、ネヴェスは長くポルトガルの中盤をリードしていく存在になるだろう。