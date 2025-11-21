「GU（ジーユー）」が、映画「ハリー・ポッター」シリーズとコラボレーションしたスペシャルコレクションを、11月21日から発売しています。

【画像5枚】「かっ…かわいい……！！！」→これが「GU×ハリー・ポッター」コラボアイテム《ビジュアル》です！欲しい！

SNS「追加で買おうかな」

コラボ第7弾となる今回は、作品でもおなじみのグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフのホグワーツ4つの寮や、ホグワーツ生も大好きなハニーデュークスのお菓子をモチーフにしたアイテムが展開されています。

ウィメンズは、ハニーデュークスのロゴと、蛙チョコレート、バーティ・ボッツの百味ビーンズをモチーフにしたアイテムがラインアップ。それぞれの特徴的なカラーやモチーフがデザインされています。

メンズは、ヘビーウェイトスウェットやニットカーディガンなど、4つの寮をイメージしたカレッジテイストなデザインのアイテムが登場。

キッズは、メンズとおそろいで着用できる4つの寮をモチーフにしたスウェットプルオーバーと、メンズのカーディガンとリンクしたデザインのセーターが展開されています。

同社は「お出かけでも、お家の中でも、ご家族やご友人と楽しめるコレクションにご注目ください」とコメントしています。

ウィメンズ4型、メンズ5型、キッズ2型の展開で、価格帯は390〜3990円。全国の店舗、オンラインストアで販売中です。

毎回注目を集める「GU×ハリー・ポッター」コラボ。SNSでは発表時から話題となっていましたが、早くも“購入報告”が相次いでおり、「ふわふわ！買ってよかった」「どれもかわいい」「思ってた以上に着心地がよくて暖かいです」「生地がよくてかわいい」「ハニーデュークスいい感じ」「グリフィンドールニットカーディガン買いました かわいいよ〜」「追加で買おうかな」など、盛り上がりを見せています。