東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、Ａｍａｚｉａ、ラクオリアがS高

20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数299、値下がり銘柄数270と、売り買いが拮抗した。



個別ではＡｍａｚｉａ<4424>、ラクオリア創薬<4579>がストップ高。ｖｉｓｕｍｏ<303A>、免疫生物研究所<4570>は一時ストップ高と値を飛ばした。情報戦略テクノロジー<155A>、グリーンモンスター<157A>、日本動物高度医療センター<6039>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084>など8銘柄は年初来高値を更新。フルッタフルッタ<2586>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、オキサイド<6521>、ミーク<332A>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ＴＭＨ<280A>など24銘柄が年初来安値を更新。ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、アクアライン<6173>、ＭＴＧ<7806>、Ｓｏｌｖｖｙ<7320>、デジタルプラス<3691>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

