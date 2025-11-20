Amazonブラックフライデー目前。iPhone 16とiPhone 14も特別価格で登場へ
いよいよ2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が迫ってきました。11月21日（金）からは、ブラックフライデー本番と同じ価格になる先行セールが開催されます。

Amazon公式サイトによると、Apple商品は先行セールと24日のブラックフライデー本番に分かれて登場する予定で、iPhoneシリーズは24日にセール開始だそう。売切れ必至なので、購入したい人は「ほしい物リスト」に追加しておくのがおすすめですよ。

Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16」


カメラコントロールで、カメラのツールに一段とすばやくアクセスが可能に。指をスライドさせるだけでカメラ機能を調整し、レンズを切り替え、デジタルズームで理想の構図を決められます。

また、一眼二役の48MP Fusionカメラで超高解像度写真を撮影したり、超広角カメラで極限までクローズアップしたマクロ写真を撮影することも簡単に実現。iPhone 15のA16 Bionicチップから2世代進化したA18チップを搭載し、iPhone 16では22時間、iPhone 16 Plusでは27時間のビデオ再生ができます。

Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応

11/24にセール開始予定

撮影がもっと楽しくなる「iPhone 14」


どんな明るさでも美しく撮影できる進化したカメラシステムが特徴で、最大30fpsの4Kドルビービジョンに対応したシネマティックモード、手持ちの撮影でも手ぶれのない映像が撮れるアクションモードなどを備えています。最大20時間のビデオ再生ができる一日中使えるバッテリーも魅力。

Apple(アップル)

iPhone 14 128GB ミッドナイト

11/24にセール開始予定

その他のセール予定商品


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)

11/21にセール開始予定

Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)

11/21にセール開始予定

Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能

11/21にセール開始予定

Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

11/21にセール開始予定

Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

11/21にセール開始予定

Apple(アップル)

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

11/21にセール開始予定

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

