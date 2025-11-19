この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

近年、建設費や人件費の高騰により、マンションの大規模修繕工事費用は上がり続けています。この高額な費用を少しでも抑え、かつ質の高い工事を実現するためには、「発注方式」の選び方が極めて重要になります。

管理会社や設計事務所の提案をそのまま受け入れるだけでは、談合や中間マージンのリスクに気づかず、修繕積立金を無駄にしてしまうかもしれません。

今回は、株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんが、コストを抑え、談合を回避するための発注方式と、そのメリット・デメリットを解説します。

■要注意！主流の「発注方式」に潜むリスク

大規模修繕工事の発注方式は、主に2つの主流な方式があり、それぞれにリスクが潜んでいます。

1. 責任施工方式（管理会社主導が多い）

仕組み：管理会社が窓口となり、一括で工事の見積もり・施工・管理までを行います。

リスク：

中間マージン：管理会社が施工を他社に丸投げ（下請け）することが多いため、中間マージンが発生し、工事費用が割高になる可能性があります。

匿名契約：誰が実際に施工するのか、なぜその会社に決めたのかというプロセスが不透明になりがちです。

2. 設計監理方式（設計事務所主導）

仕組み：設計事務所が詳細な仕様書を作成し、その仕様書に基づいて複数の施工会社にコンペ（入札）をかけます。

リスク：

談合の温床：仕様が完全に統一されているため、施工会社間で金額調整（談合）が行いやすい構造になっています。

ブラックボックス：裏側でどのような調整がなされているか、管理組合からは見えにくいというデメリットがあります。

■コスト削減と競争原理を生む「プロポーザル方式」

談合や中間マージンのリスクを回避し、コスト削減と品質向上を目指すために、株式会社さくら事務所などが推奨しているのが「プロポーザル方式（自由提案比較型）」です。

プロポーザル方式のメリット

談合リスクの抑制：統一された仕様ではなく、各施工会社から自由な提案（工法や工期、使用部材など）を受けるため、金額のコントロールが難しく、談合が起きづらい仕組みになります。

品質の向上：施工会社の持つ知見やノウハウを活かした提案を受けられるため、マンションにとって本当に最適な工事内容を選ぶことができます。

競争原理の活用：良い内容の提案を、競争を通じて適正な金額で受けやすくなります。

■コストを徹底的に削減する3つのチェックポイント

発注方式を決めたら、次のステップは工事内容のムダを削ることです。

1. 大規模修繕の周期を「延長」する

一般的な12年周期は、予防保全としては過剰なケースが多くあります。

高耐久な部材（シーリング材や塗料など）を積極的に採用し、次回の足場仮設を伴う工事までの周期を15年、あるいは18年と延ばすことで、生涯における大規模修繕の回数（コスト）を大幅に減らすことができます。

2. 「やらなくてもいい工事」を省く

大規模修繕工事は「足場をかけるから全部やる」という発想になりがちですが、ムダな工事は削るべきです。

廊下の長尺シート：機能性を損なっていない場合、足場のない時期に単独で補修が可能です。費用ウェイトが大きい場合、大規模修繕と時期をずらすことを検討できます。

鉄部塗装：鉄部の中でも、雨が当たらない健全な箇所は、必ずしも大規模修繕のタイミングで塗装する必要はありません。劣化の早い箇所と遅い箇所を区別し、必要な場所だけを直す主捨選択を行いましょう。

3. 「足場仮設」に工夫を凝らす

工事費用の大きなウェイトを占めるのが足場代です。

無足場工法（ブランコ工法）：足場を立てずにロープやゴンドラで作業する工法です。品質管理の難しさはありますが、中規模修繕や、傷んだ箇所だけの部分的な補修に有効です。

仮設計画の比較：足場の種類（枠組足場、ゴンドラなど）や、クリーニング品のメッシュシートを使うかなど、各社の仮設計画を細部まで比較し、最も効率的で安価な提案を選びます。

【まとめ】

大規模修繕工事の成功は、まず「どの方式で発注するか」で決まります。管理会社や設計事務所の提案を鵜呑みにせず、複数の方式（責任施工、設計監理、プロポーザル）のメリット・デメリットを理解し、自分たちのマンションに最適な方法を選ぶことが、コストを抑える最大のポイントです。

株式会社さくら事務所では、談合リスクを回避するプロポーザル方式の導入支援や、工事内容の適正化に向けたコンサルティングを提供しています。大規模修繕を検討し始めたら、まずは専門家による「発注方式の勉強会」からスタートすることをお勧めします。