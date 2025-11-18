BOTANISTのスカルプブラシ♡冬の頭皮ケアを支えるROOTHとの併用提案

乾燥や冷えで頭皮トラブルが増える冬に向けて、BOTANISTから心強い新アイテムが登場します。2025年11月17日(月)より発売される「スカルプブラシ」は、シャンプーブラシとしての洗浄ケアから、心地よいツボ押しまで叶える多機能ブラシ。エイジングケア*1に特化した「ROOTH（ルース）」ラインとの併用で、うるおいが角質層まで巡る頭皮ケアをご提案します。

洗浄もほぐしも叶える新スカルプブラシ



BOTANISTから新発売される「スカルプブラシ」（各1,980円〈税込〉）は、しなやかな突起が頭皮にフィットし、指先では落としきれない皮脂や汚れをすっきりオフ。

ヘッドスパのようにブラシをゆっくり動かせば、硬くなりがちな頭皮をほぐし*、やさしくツボを刺激できます。

側面で圧をかけたり、突起で軽くタッピングするのもおすすめ。人間工学に基づいた握りやすいデザインで、長い髪でも絡みにくい仕様です。

*指圧代用器としての効果、本製品を押し当てて使用した時の効果

ROOTHラインが導くうるおい巡る頭皮ケア



BOTANISTのエイジングケア1ライン「ROOTH」には、シャンプー・トリートメント・地肌クレンジング＆ヘアオイルがラインナップ。

炭酸ジンジャー2エキスがうるおいを角質層の隅々まで届け3、根元ふんわりのツヤ髪へ導きます。

さらに、ガラクトミセスで発酵させた2種4の保湿成分や、シラカバウォーター*6を独自比率で配合し、乾燥しがちな地肌を集中ケア。

トリートメントは地肌に直接つけられるノンシリコーン処方で、植物オイルが毛髪表面をなめらかに整えます。柑橘×ジンジャーの温かみある香りが冬のバスタイムに寄り添います。

*1 年齢に応じたお手入れのこと

*2 【シャンプー/トリートメント】 ショウガ根エキス 【オイル】 ショウガ根油（すべて保湿成分）

*3 うるおい成分が角質層の隅々まで行き渡ること

*4 ガラクトミセス／シラカンバ樹液発酵液、ガラクトミセス／オリーブ葉発酵エキス（すべて保湿成分）

*6 シラカンバ樹液、ガラクトミセス／シラカンバ樹液発酵液（すべて保湿成分）

併用で高まる冬の頭皮ケア効果



シャンプー前の「ボタニカル地肌クレンジング＆ヘアオイル」（1,870円〈税込〉）は5～7プッシュを頭皮に塗布し、5分置いて洗い流すだけで余分な皮脂を浮かせつつ保湿できるアイテム。

タオルドライ後のケアにも使え、毛先がまとまるツヤ髪へ導いてくれます。

スカルプブラシはROOTHのトリートメント、またはクレンジングオイル塗布時に使用するのがおすすめ。

保湿成分の浸透*5をサポートしながら、ブラシによる血行促進で冬の頭皮ケアを手軽に強化できます。

*5 角質層まで

冬の頭皮を守る“めぐるケア”を習慣に♡



乾燥・冷え・皮脂詰まりなど、冬は頭皮環境が揺らぎがちな季節。BOTANISTの新作スカルプブラシとROOTHラインを組み合わせれば、洗う・ほぐす・うるおすの3ステップが心地よく叶います。

日々のバスタイムを少し丁寧にするだけで、ツヤのある髪と健やかな頭皮へ。気温が下がる今こそ、めぐりを整えるケアを始めてみませんか♡