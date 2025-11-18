【べらぼう】ダサい？江戸時代の人はアノ髪型（月代）をどう思っていた？その語源と歴史

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」も最終盤ですが、皆さんも楽しんでいますか？

余談なのですが、視聴者の方よりこんなご意見をいただきました。

「江戸時代の人は髪型がダサ過ぎる。蔦重役の横浜流星がかわいそう」とか云々。

額の上から頭頂部まで剃り上げて、残った髪を後頭部で束ねるというヘアスタイルは、確かにインパクト強烈です。

なぜこのような髪型になったのか？今回はその謎に迫ってみましょう！

月代の語源

兜を脱いだ内藤修理。髷をほどいた童髪になっている（画像：Wikipedia）

頭部の中央を剃り上げて両脇の髪を髷（まげ）に結う髪型は、剃り上げた中央部分（前頭部〜頭頂部）の名前にちなんで月代（さかやき）と呼ばれます。

又の名を野郎頭（やろうあたま。男性特有の髪型だから）とか半髪頭（はんぱつあたま。髪の半分を残す髪型だから）などとも言いました。

髷をほどいたいわゆる「落ち武者スタイル」は童髪（わらわがみ）と呼ばれ、これが大童（おおわらわ。髪を振り乱し、なりふり構わない様子）の語源となっています。

ちなみに月代（つきしろ）と書いて「さかやき」と読ませる理由は諸説あるそうです。

月代とは夜明け前の白んだ空、転じて頭髪を剃り上げて色が薄い部分を指し、さかやきは頭に逆上する気を抜くサカイキに由来すると言います。

……『さかいき』と云ふは、気さかさまにのぼせるゆえ、さかさまにのぼするいきをぬく為に髪をそりたる故『さかいき』といふなり…… ※伊勢貞丈『貞丈雑記』

それで月代と書いて「さかやき」と読むようになったのですね。

戦場で兜をかぶっていると、頭髪で頭が蒸れたり意識が朦朧としたりします。それを防ぐ目的で、武士たちは月代を剃ったのでした。

…… 戦の時、常にかぶとをかぶり気のぼせて煩う事あるによりて、頭の上を丸く中ぞりをしけるなり…… ※伊勢貞丈『貞丈雑記』

月代の歴史

ご存じ織田信長。すぐ熱くなってしまうからか、かなり剃り込むことで放熱効果を高めている？（画像：Wikipedia）

月代の習慣は平安時代末期からあったようで、例えば九条兼実『玉葉』にはこんな記述があります。

……其鬢不正、月代太見苦、面色殊損…… ※『玉葉』安元2年（1176年）7月8日条

【意訳】その鬢（びん。側頭部の髪）は乱れ、（剃らずにのびっ放しの）月代は甚だ見苦しく、顔色を殊更に損なっていた。

また『太平記』にもこんな記述がありました。

……片岡八郎矢田彦七あらあつやと頭巾を脱いで、側に指し置く。実に山伏ならねば、さかやきの跡隠れなし…… ※『太平記』巻五

【意訳】山伏に変装していた片岡八郎と矢田彦七が「あら、暑いなぁ」と頭巾を脱いだところ、月代を剃った跡で武士だとバレてしまった。

ちなみに当時は日常的に月代を剃っていた訳ではなく、戦闘時に限って剃り上げ、平時に戻ると再び総髪に伸ばしていたそうです。

やがて戦国時代になると戦闘が頻発したため、日常的に月代を剃るようになりました。

琉球（沖縄県）の古謡集『おもろさうし』には、薩摩国（鹿児島県）から攻め込んできた島津の将兵を「まへぼじ（前坊主）」とからかう歌詞があります。

……天下大いにみだれ、信玄・謙信などその外諸大将、合戦数年打続きたるゆえ常に月代そる事絶えずして、その後太平の世になりてもその時の風儀やまずして、今日に至るまで月代そる事になりたるなり…… ※伊勢貞丈『貞丈雑記』

戦国乱世の気風は天下泰平の江戸時代に入っても重んじられ、凛々しい髪型として成人男性の間に広がりました。

公家や一定の職業（※）など、戦闘員でない者は前髪を残す総髪とする以外は、武士も農民も町人も職人も月代を剃るのが一般的になったのです。

（※）山伏、学者、医師、人相見、物乞い、浪人など。

要するに、みんな「カッコいい」から月代を剃り、それがいつしか成人男性の身だしなみとなったのでした。

月代は剃り方や広さによって個性を演出するファッションとなり、時代が下るにつれて幅が狭くなっていったそうです。

ちなみに頭髪が薄くなると剃っても頭皮が青くならず、一目でハゲと判ってしまいます。そのため、中には剃った部分を藍などで青く見せる者も現れました。

かくして月代を剃る習慣は、明治4年（1871年）8月9日に断髪令（正式名称：散髪制服略服脱刀随意ニ任セ礼服ノ節ハ帯刀セシム）が発せられるまで続いたのです。

終わりに

月代頭の蔦重。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

月代スタイルまとめ

平安末期〜明治初期まで行われた成人男性のヘアスタイル最初は戦闘時のみだった戦国時代に入って常態化した江戸時代に入って広く定着した

今回はいかにも「お江戸」なヘアスタイル「月代（野郎頭、半髪頭）」について紹介してきました。平安時代から行われていたとは意外ですね。

そして当時の人々は、これを「乱世の気風を伝える、カッコいい髪型」と認識していたのも驚きます。

大河べらぼうに登場する皆さん（実在人物および中の人）がこの髪型をどう思っているのか、ぜひ聞いてみたいですね。

個人の感想ながら、横浜流星には蔦重のイメージしかないので、月代を剃った頭が大変よく似合って男前だと思うのですが……皆さんはどうでしょうか。

※参考文献：杉浦日向子 監修『お江戸でござる 現代に活かしたい江戸の知恵』株式会社ワニブックス、2003年9月

トップ画像：NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK