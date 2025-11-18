もはや「高市有事」と呼ぶべきなのだろうか。

【画像】高市早苗総理に対して「汚い首は斬ってやる」などとSNSでの発言した中国の駐大阪総領事・薛剣氏

台湾有事に関する高市早苗首相の答弁をきっかけに日中の対立が目立つ。中国外務省は自国民に日本への渡航自粛を呼びかけた。毎日新聞は、こうした態度は中国の「常とう」圧力だが、相互交流が低下して対立の悪循環につながる懸念が高まっていると伝える（16日）。



高市早苗首相 ©時事通信社

「日中関係が対立に転じつつある」との声も

産経新聞は1面で「中国、国際世論戦を狙い」（16日）。どういう意味か？ 高市首相の答弁に対し中国の薛剣駐大阪総領事がXに「汚い首は斬ってやるしかない」と投稿したことには中国の主要メディアは目立った論評をしていないという。なので「争点化を避け、高市首相の発言を問題視することに焦点を絞っている形だ」と。だとしたら駐大阪総領事の発信は中国側もマズいと感じているのか。あの人物の今後に注目です。

日本経済新聞は「経済分野を中心に改善基調だった日中関係が対立に転じつつある」と、その新聞名の通り「経済」を憂う。そのうえで「落としどころをどう見いだすのかは高市政権の外交の試金石となる」と問う（15日）。

では今回の高市首相の答弁を振り返ろう。7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏とのやりとりでそれは出た。岡田氏は台湾とフィリピンの間の海峡封鎖という具体的なシナリオに日本がどう対応するかを問うた。首相は「戦艦を使って、武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」などと答えた。

この答弁に関してなるほどなぁという指摘をしたのが日本経済新聞だ。

・「戦略的あいまい」貫けず 首相、台湾有事答弁巡り反省 手の内さらすリスク （11日）

歴代の首相はどんな状況が存立危機事態にあたるかの線引きをあえてあいまいにしてきた。侵略を考える相手に手の内を明かすことにつながるからだ。首相経験者の一人は国会で「言っていいわけがない」と断じたとある。「政府は普段から考えておかないといけないが、表で言ってよいことではない」とも。

なぜ答弁で「戦艦」という用語を使ったのか

さらに注目は次だ。首相は答弁で「戦艦」という用語を使い発言した。しかし防衛省が現代戦の文脈で「戦艦」といった用語を使うことはないという。首相の発言は防衛省が用意した答弁ではなく自身の言葉だったことをうかがわせる、と。

この記事を読んで思い出したのは話題になった「午前3時の勉強会」だ。高市首相が国会に備えて7日の午前3時から勉強会を始めたというあれ。「存立危機事態」答弁はこの日の国会で出たので、先ほどの記事と読み合わせると、自身の言葉で答弁に臨もうと勉強会を早くから開いたのだろう。

しかし日経の記事で専門家は「言葉を精査してシグナルを送る覚悟がないと抑止力を使いこなせない」と警鐘を鳴らしている。

あの日の答弁の背景を考えてみると、高市首相は支持者に対してアピールしたのだろうか？ 先日の中国との首脳会談で高市首相は石破路線を踏襲していた。「でも安心して、私は変わっていない」というメッセージをコアな支持者に対して送ったのか。一方で改めて岡田氏との議論を見直すと、岡田氏に問われてつい言ってしまったようにも見える。

さてどっちなんだろう？ 現場で答弁を聞いていた記者に尋ねてみたら、つい飛び出した感じを受けたという。高市首相は自分の言葉にこだわりすぎて逆に素人感が出た、という声もあったという。

日刊スポーツのコラム「政界地獄耳」は高市答弁に対し、

「中国を仮想敵国として首相が明言したことに変わりはない。何時に起きて勉強しても自分の得意分野で足をすくわれる。寝不足が対中外交を危うくさせ、無駄な失点を呼んだか」

かなり厳しい地獄耳師匠。

今回の件は「高市らしさ」が各所でポイントになっていないだろうか。首相はペン入れなどの時間もあって午前3時からの勉強会になったのだろう。自分の言葉で答えようという姿勢は好感が持てる。しかし波紋を呼ぶような事態になってしまった。昔から政策勉強はひとりで抱え込むほど熱心だというが、ある程度は周囲に耳を傾けたり任せたりする「首相の働き方」も必要に思えてくる。さらには周囲の働き方の問題だ。つまりワークライフバランスである。あれは本当に大事な言葉だった。

今回のような「高市有事」は頻繁に起きるのではないか

「午前3時からの勉強会」が報道されると自民党の国光文乃外務副大臣は、首相の勉強会が未明になった一因は野党の質問通告が遅いためだと発信した。そのあと木原稔官房長官は記者会見で「事実誤認であったことから、国光氏に注意した」と語った。

問題の本質はどこにあるのだろう。日経新聞は「2日前」通告が高い目標となる背景に委員会の日程の決定が遅いことを挙げていた。与野党から委員会日程の決定を早めるべきだとの声があると。こういう話なのだろうが、いつの間にか「誰かが誰かに意地悪をしている」という単純な構図になっていた。

これに似たのが今回の台湾有事答弁だ。そんなことをしつこく聞く側が悪いという声もSNS等でよく見る。しかし国会論戦とはもっと面白いものだ。質問する側からすれば曖昧な存立危機事態について聞くのは当たり前であり、答える側からすればいかに具体例を出さないかというのも当たり前である。このせめぎ合いや個人差が見どころだったりする。答え方で現首相のキャラクターや思惑も見えてくる。高市首相は持論を封印して終わった石破政権と同じ轍を踏まぬよう自分らしさを出したいのだろう。だが高市らしさがいろいろ出すぎると今回のような「高市有事」は頻繁に起きるのではないか。

実はあの答弁と同じ日、高市氏は「村山談話」などの歴史認識を「引き継いでいく」と発言していた。もっと注目されるべきだ。支持者は驚いただろうがこうしたバランスは必要ではないか。高市氏は首相就任前に支持者に言っていたこととの整合性を常に気にしているかもしれない。村山談話踏襲もひやひやしていたのかも。応援する側も過剰なわかりやすさを求めすぎると贔屓の引き倒しになってしまいかねない。今回の件で痛感したことである。

（プチ鹿島）