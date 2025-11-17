この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

天王寺公園（大阪市天王寺区）エントランスエリア「てんしば」で11月16日、「Welcoming アベノ・天王寺 おおさかもん祭り」が開かれ、吉村洋文大阪府知事とハイヒール・モモコさんが大阪産（もん）名品の新規認証商品を紹介した。

大阪府では、土産や贈り物にも適した加工食品を「大阪産（もん）名品」として認証し、大阪の食の魅力を全国へ発信している。2025年度は審査を経て21商品を新たに認証した。

吉村知事は「大阪にはおいしいものがたくさんあります。それを皆さんに知ってもらいたいと思い、この取り組みを続けています。今年は万博もあり、大阪をますます盛り上げたい。大阪産（もん）もぜひ味わってほしい」とあいさつした。

