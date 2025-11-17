中町綾プロデュースASUNEが3周年！新作セラム&ミルク登場の限定イベント開催♡

中町綾さんが手掛けるスキンケアブランド〈ASUNE〉が、3周年を記念した特別イベントを公式オンラインストアで開催します。期間は2025年11月21日（金）18:00～11月24日（月）までの4日間。待望の新商品「グルタチオン¹Vセラム」と「ビタミン²ミルク大容量サイズ」の単品発売がスタートするほか、既存アイテムの割引やノベルティ特典など、心ときめく企画が盛りだくさん♪この期間だけのスペシャルな体験を楽しんでみませんか？

新商品2アイテムが単品発売開始！

ASUNEで大人気のポップアップ限定BOXに含まれていた新商品が、ついに単品で購入可能に。

「グルタチオン¹Vセラム」（30ml／3,300円）は、グルタチオン¹と11種のビタミン²が角質層までうるおいを届け、乾燥によるくすみ³を防いで透明感のある肌へ。

ヒアルロン酸⁴とバンブーウォーター⁵によるWモイスチャーケアで、しっとりするのにベタつかない使用感も魅力です。

「ビタミン¹ミルク」（80ml／3,300円）は、人気の乳液に大容量サイズが登場。

ビタミンC誘導体¹で肌をみずみずしく整え、乾燥くすみにもアプローチします。6つのフリー処方で毎日使いやすいのも嬉しいポイント。

*¹整肌成分 *²３－Ｏ－エチルアスコルビン酸（整肌成分）*³パンテノール、アスコルビルリン酸Ｎａ、ナイアシンアミド、ビオチン、ピリドキシン、葉酸、シアノコバラミン、酢酸トコフェロール、チアミンＨＣｌ、パルミチン酸レチノール、メナジオン（すべて整肌成分）*⁴ナイアシンアミド、葉酸、パントテン酸、ピリドキシン、チアミンＨＣｌ、リボフラビン、シアノコバラミン（すべて整肌成分）

「ミープラス リペアブースター ヘアマスク」登場！香りと質感を自分好みにカスタマイズ

既存商品が最大80％オフ！

3周年を記念し、新商品以外の全商品が10％オフに。さらに一部商品は特別価格で登場します。

・リップグロスプランパー：30％オフ

・ビタミン³UVボディクリーム：50％オフ

・ビタミン⁴トーンアップUVベース：50％オフ

・クリーンスポットパッチ：80％オフ

普段から人気のアイテムがお得に手に入る絶好のチャンス。気になっていたアイテムを試すタイミングとしてもおすすめです。

ノベルティは887mlの限定タンブラー

期間中に8,000円（税込・送料除く）以上購入すると、「ASUNE3rd Anniversary Tumbler」がプレゼントに。

淡いピンク×ホワイトのグラデーションが可愛いステンレス製で、実容量は887ml。高さ約24cm、口径約7cmの大きめサイズで、ストローも付属しています。

オリジナルキーチェーンには、ロゴやハート、花のモチーフが入った特別デザイン♡数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

4日間限定イベントを見逃さないで♪

ASUNEの3周年を祝う特別イベントは、新商品の発売から人気アイテムの大幅プライスオフ、さらに数量限定ノベルティまで、ファンにはたまらない内容が満載。

ブランドのこだわりと想いがつまったアイテムをお得に手にできる4日間は見逃せません。

自分の肌としっかり向き合いたい季節にもぴったりのラインナップなので、気になるアイテムをぜひこの機会に手に取ってみてください♡