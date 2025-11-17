プロント、新業態の「PRONTO THE FIRST」12月2日オープン/ 東京・銀座の1号店をフルリニューアル

飲食チェーン「PRONTO(プロント)」などを展開するプロントコーポレーションは2025年12月2日、新業態の「PRONTO THE FIRST(プロント ザ ファースト)」をオープンする。

1988年に開店した「PRONTO」の1号店「銀座並木通り店」をフルリニューアル。特徴でもある「昼と夜の二面性」を「さらに極めた新たなフラッグシップ店」として展開するという。

1階と2階で異なるコンセプトを設定して空間を構築。1階では、通常店舗との違いを出しながら、ドリップコーヒーを中心としたカフェメニューを提供する。2階も昼はカフェ営業するが、午後5時以降はコーヒーと洋酒を組み合わせたバー空間として運営する。

概要は以下の通り。商品の販売価格はいずれも税込で表記。

〈1階カフェ「クラフトマンシップと煌めき」が内装コンセプト〉

コンセプトをもとに木目基調とし、効果的に自然光を取り入れたデザインを採用。自然素材の持つ温かさと時間の経過による味わいを追求したとしている。

1階の内観イメージ

【提供メニューの一例】

◆ドリップ&ダッチコーヒー

ホットコーヒーはドリップスタイルで抽出。香りが豊かな「グアテマラゲイシャ」や水素焙煎で作られたブレンドなど、個性豊かな5種類のラインナップを用意。一杯ずつ挽きたてで提供するという。アイスコーヒーにはダッチスタイルを採用し、低温でゆっくりと抽出。マイルドで深いコクがあり、雑味のないクリアな味わいに仕上がるとしている。

ドリップ･ダッチスタイルでコーヒーを提供

◆「PRONTO THE FIRST」限定パスタ

「PRONTO」の通常メニューと合わせて、渡り蟹を使ったパスタ「渡り蟹のトマトクリーム」(1,650円)やスープパスタなど、「PRONTO THE FIRST」限定の商品を提供する。

渡り蟹のトマトクリーム

◆デザート

「苺のナポレオンパフェ」(1,980円)やラム酒が香る渋皮入りマロンクリームを使った「渋皮マロンのモンブランパンケーキ」(1,540円)など、デザートメニューも提供する。

苺のナポレオンパフェ

渋皮マロンのモンブランパンケーキ

〈「重厚感とNEO」がコンセプトの2階、夜はバーを運営〉

1階とは異なるシルバーやメタリックな素材を採用し、奥行きと高級感を演出。大人の余韻を楽しめる空間に仕上げたという。コーヒーを組み合わせたバー空間「ESPRESSO&BAR」は午後5時以降に営業開始となる。

2階の内観イメージ

【提供メニューの一例】

◆「WORLD ESPRESSO MARTINI」

UCCが独自開発した製法で香りの高さと豊かな味わいを追求した「Largo」のエスプレッソと、抽出後のコーヒー粉から造られたプロントオリジナルの「The珈琲GIN」を使用した「エスプレッソマティーニ」(1,650円〜)を全7種類で展開する。オリジナルコーヒーカクテルの競技会「ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ」入賞の土井克朗氏が監修した。

エスプレッソマティーニ

◆「気持ちにぴったりなカクテルを提供するコンテンツ」

注文者が選んだその時の気持ちに合ったコトバをもとにカクテルを提供するというコンセプトの企画を実施する。コンテンツ開発にあたっては、サントリー株式会社が2024年より展開しているイベント「BARグラスとコトバ」のコンセプトを踏襲したという。またカクテル以外にも、複数種類のサントリーウイスキーやハイボールなども提供する予定だ。

「PRONTO THE FIRST」外観イメージ

【店舗概要】

店名 :「PRONTO THE FIRST」

所在地 :東京都中央区銀座8-6-25河北新報ビル

オープン日 :2025年12月2日(火) ※オープン日は午前10時に営業開始

営業時間(基本)

月曜から木曜、日曜･祝日:午前8時〜午後11時

金曜･土曜:午前8時〜翌3時

※2階の「ESPRESSO&BAR」は午後5時以降に営業開始となる