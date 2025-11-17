「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在でセック<3741.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



１７日の東証プライム市場でセックが３日ぶりに反発。同社は、リアルタイム技術専門のソフトウェア会社で、科学衛星やロボットのようにセンサーが捉えた情報を入力とするシステムの開発を得意としている。ロボットソフトウェアやロボットとＡＩをつなぐプラットフォームの研究などを手掛けフィジカルＡＩ関連株としても注目されている。第２四半期累計（４～９月）の単独純利益は前年同期比１０．１％増の６億２３００万円と堅調だった。ただ、株価は６月高値の２９４０円を抜けず一進一退の状態が続いており、一部には見切り売りの動きも出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS