エレベーターの片側は空ける？空けない？「空けるのがマナーだろ(怒)！」エスカレーターで突き飛ばされた少女の葛藤【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→エレベーターの片側は空ける？空けない？
著者のあきの実さんに『エスカレーターの片側を歩かない』を制作したきっかけを尋ねると、「エスカレーター歩行禁止を定める条例が制定されたことです」と話す。条例が制定されても、「みんなやってる」という理由から片側を空ける風潮は消えない。
ネット上では「2列で進んだ方が効率的」「急ぐ人は階段で行けばいい」というコメントも見られるが、実際のエスカレーターでは片側は空いたままだ。主人公は、その風潮に疑問を抱く。
ある日、勇気を出して空いている片側に立ってみた主人公。始めは何の問題もなかったが、後日、エスカレーターを歩くサラリーマンに突き飛ばされ、「急いでいる人用に片側空けるのがマナーだろ!?」と怒鳴られてしまう。危うく転落する恐怖を味わった彼女は、自分は間違っていたのかと深く落ち込む。
pixivのコメント欄でも意見は分かれたが、あきの実さんは「さまざまな意見があることは大切なことで、それぞれの人がこの問題について考えるきっかけになったのならうれしく思います」と、漫画を通して問題提起になればと語った。
あきの実さんはそのほか、「アニメ『ビックリメン』のコミカライズを担当させていただきました。コミックスの電子書籍も発売中ですので、楽しんでいただけたらうれしいです！」と近況を話した。
