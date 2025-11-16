◇ONE173（2025年11月16日 東京・有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催した。K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）がデニス・ピューリック（40＝カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に勝利。8カ月ぶりとなる再起戦を2RTKO勝利で飾った。試合後には次戦を最後に引退することを電撃表明。ラストマッチは今年3月に敗れたロッタンとの再戦が決定的となった。

「武尊は日本の格闘技のリーダー。ONEに入ってくれて感謝している」

大会後の会見で“引退”を決意した武尊にチャトリ・シットヨートンCEOは感謝の言葉を並べた。

8カ月ぶりの再起戦で強い武尊が帰ってきた。2Rにパンチの連打でタフな相手をなぎ倒してTKO勝利を飾った。試合後には「僕は次の試合で現役を引退します」と電撃の引退表明。さらにケージに上がってきたロッタンへ「僕の現役最後の試合お願いします！」と頼むと、ロッタンは「私で良ければやります！」と握手をかわしてフェースオフ。そしてKO勝利した武尊はKOボーナス5万ドル（約750万円）を獲得した。

チャトリCEOは、武尊のラストマッチを来年4月29日に日本で開催予定「ONE175」でマッチメークしたい意向を示した。

しかし「引退ダメよ！武尊が勝ったらロッタンと3度目の対戦をしないとダメだよ！」とまさかの武尊の引退を止めると、会見会場から笑いがもれた。

武尊は「勝ってから考えます」と苦笑いを見せながら、来年4月のラストマッチ開催については「身体と相談してみますが、多分間に合います」と説明した。