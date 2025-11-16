この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

KITTE大阪（大阪市北区）地下1階サンクンガーデンで11月15日、インソールブランド「MARINE CORE」のトークイベント「MARINE CORE DEBUT EVENT -足元からの未来設計-」が開かれた。

同ブランドは、アパレルブランドの企画・運営を行うPRAIA（東京都中央区）が発表した、足元からバランスを整えるインソールブランド。「MARINE CORE（CORE FIXシリーズ）」は、“これからの自分を整える”をテーマに、海のような「自然体のまま変わる力」をプロダクトに込めているという。インソールを単なる健康グッズではなく「生活を変える文化」と捉える層への訴求を強化している。

主力製品「CORE FIXシリーズ」は、体幹強化や姿勢矯正を主機能とし、「支えながら整える」をコンセプトに設計。土踏まずのアーチを強制的に押し上げるのではなく、身体への負荷を抑えながら自然な形で補正する点が特徴だという。

イベントのトークステージには、俳優の高島礼子さん、野球評論家で元阪神タイガースの赤星憲広さん、共同研究者である神戸大学大学院整形外科 教授・神戸大学医学部附属病院長・神戸大学副学長の黒田良祐教授、同社の開発担当者が登壇。製品の機能性やインソールの重要性、重心バランス、歩行時の安定性などについて語った。

最後に高島さんは「今のお話を聞いただけで歩きたくなりますね。MARINE COREは（靴に）入れるだけでウォーキングや散歩が楽しくなるので、とてもお得な感じがします。今すぐ全ての靴に入れたい気分です」と笑顔を見せた。

赤星さんは「寿命が延びている今、重要なのは足だと思います。足が悪くなると腰痛や首など、ほかの部位にも影響が出ることがあります。足をしっかりメンテナンスして見つめ直すことが非常に大事。これを機にインソールを試してみてほしい」と呼びかけた。

