【リラックマ】甘々かわいい♪ 赤ちゃんスタイル「LAFARY」コラボグッズがかわいすぎ！
ふわふわな雲の上、みんなでごゆるり……。とってもあまあまなベビーイメージのリラックマたちが登場！ 『リラックマ』×「LAFARY」コラボのオリジナル描き起こしの新作アイテムがリリースされる。
☆ゆるっと甘々なコラボグッズイメージをチェック！（写真12点）＞＞＞
サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』とガーリーな世界観を落とし込んだデザインで人気のファッションブランド「LAFARY」コラボレーション！
2025年11月14日（金）からLAFARY店舗および、LAFARYオンラインストアにて、新作コラボグッズが登場する。
ふわふわな雲の上でごゆるりとしている、とってもあまあまな、ベビーイメージのリラックマたち……♪ LAFARYオリジナル描き起こしデザインの可愛さにぜひぜひご注目を♪
注目アイテムは、書類を挟んだり前髪クリップとして使ったりと便利な「おかおクリップ」、レース×リボンデザインで毎日使いたくなるかわいさがたまらない「おかおゴム」、レースが可愛い「おかおポーチ」。
どのアイテムも、愛らしいベビーフェイスのキャラクターの「お顔」がそのままデザインに落とし込まれており、見ているだけでも癒やされそう。
そのほか、ステッカーやアクリルチャーム、ボールペンやカードホルダーなどのステーショナリーグッズもお取り揃え。
コラボレーションならではの愛らしい甘々リラックマグッズをぜひチェックしてみてね。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
