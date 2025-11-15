TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が12日、放送された。番組の最後に次週19日の予告が告知された。

「こんなドッキリをかけられた！と先輩から言われた数日後、自分にも全く同じシチュエーションが降りかかったら、だいぶ撮れ高意識した立ち回りしちゃう説」「免許持ってる・持ってないドボンゲーム」の2本を紹介した。

予告で「免許持ってる・持ってないドボンゲーム」の設問にインパルス堤下敦（48）の画像が登場し、ネット上で話題となっている。X（旧ツイッター）では「堤下って免許返納したんかな？」「免許持ってる持ってないクイズで堤下出すの反則すぎるだろ」「免許持ってる持ってないクイズでいきなり堤下見せるのは悪すぎるって！」「次回。免許持ってる?持ってない?クイズ。タレント名鑑じゃん」などと書き込まれていた。

堤下は17年から交通事故を複数回繰り返し、1度は復帰。YouTubeチャンネルを立ち上げるなどして徐々に仕事も増えてきていたが、22年6月に睡眠薬を飲んで車を運転した道路交通法違反容疑で東京簡裁に略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けていた。23年10月に自身のYouTubeチャンネルで芸能活動を再開。免許返納も発表している。

12日の放送回「サイレントクロちゃん」企画は、ネット上で「神回」と絶賛する声が相次いでいる。喉のポリープを手術して声を出せない安田大サーカスのクロちゃんと視覚障害のピン芸人濱田祐太郎とのやりとりが話題となっていた。