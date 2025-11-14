ETF売買動向＝14日寄り付き、日経レバの売買代金は264億円と活況 ETF売買動向＝14日寄り付き、日経レバの売買代金は264億円と活況

14日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比89.2％増の713億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同132.2％増の530億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> 、上場日本高配当 <1698> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> など18銘柄が新高値。上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.29％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が4.24％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が3.59％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が3.51％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は5.45％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は5.29％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.72％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は4.56％安と大幅に下落している。



日経平均株価が828円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金264億8900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金215億2900万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が61億800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が56億3400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が40億2000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が32億7200万円、ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 <1346> が23億2500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

