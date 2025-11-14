この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

道頓堀（大阪市中央区）のグリコサインで11月11日から、大阪府広報担当副知事の「もずやん」が“食生活をはじめとする糖質ケア”を紹介する特別映像が放映されている。



道頓堀商店会・大阪府・なんばマルイ・江崎グリコは11日から、糖質を意識した健康習慣「糖質ケア」をテーマにした啓発活動を、11月14日の「ワールドダイアベティスデー（世界糖尿病デー）」に合わせて展開。11日には、道頓堀エリアの関係者が世界糖尿病デーのシンボルカラーであるブルーを身にまとい、道頓堀川沿いを練り歩くほか、川沿いをブルーに彩るライトアップなど、健康啓発の取り組みを行った。



江崎グリコの梅林卓也さんは「グリコサインを通じて、本企画を知っていただけたら」と話す。



特別映像の放映は11月18日まで。

