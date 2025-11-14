巨人が日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（２５）を支配下契約で、ソフトバンクを戦力外となった板東湧梧投手（２９）を育成契約で獲得することが１３日、分かった。北浦は今季は育成選手としてプレーしていた大型左腕で、板東は１軍経験豊富で今季のウエスタン・リーグ最優秀防御率右腕。今オフの補強第１弾で、ともに来季Ｖ奪回を目指すチームの課題の先発候補として期待される。

来季２年ぶりのリーグ優勝、１４年ぶりの日本一を目指す巨人が水面下で先発補強に動いていた。今季まで日本ハムでプレーした北浦とソフトバンクから戦力外通告を受けた板東を獲得することが明らかになった。球団は以前から両投手に注目。１２日に１２球団合同トライアウトが終了して交渉解禁となり、一気に動きを加速させた。

北浦は昨年まで支配下選手として１軍で通算３勝を挙げ、８年目の今季は育成選手としてプレー。２軍で２１登板で防御率２・８９の成績を残した。主にリリーフで登板したが、シーズン終盤は先発に挑戦。９月２３日のイースタン・オイシックス戦（長岡）では５回無失点と好投した。１０月のみやざきフェニックス・リーグも好調で３登板で計１０イニング無失点、１四球１１奪三振とアピールしていた。

支配下登録の経験がある育成選手については、球団側に翌年も育成再契約する意思がある場合でも、シーズン終了後に一度自由契約にする必要がある。そのため北浦は１０月３１日に自由契約選手として公示され、他球団の獲得も可能な状況になった。１５０キロ前後の力強い速球が魅力のパワフルな大型左腕の伸びしろに注目した巨人が、育成契約ではなく支配下登録のオファーを出したところに、期待の大きさが表れている。

板東は１軍での実績もある経験豊富な右腕だ。２１年にはリリーフとして自己最多の４４登板で防御率２・５２をマーク。１軍では１９度の先発も含め、通算１１４登板しているが、ソフトバンク投手陣の層が分厚く、昨年、今年と２年連続１軍登板なしに終わった。

それでも今季は２軍で主に先発調整し、２１登板（１５先発）９勝２敗、１０８回２／３、防御率２・４８で最優秀防御率、勝率１位。戦力外通告を受けたが、体調面は問題ない。鋭く曲がるカットボールなど多彩な球種を器用に操る投球術が武器。巨人では育成契約からのスタートになるが早期の支配下復帰、先発争いに入るチャンスは十分ありそうだ。

今季の巨人は山崎が１１勝したが、戸郷が８勝（救援で１勝）、赤星が６勝、井上が４勝、田中将が３勝、横川が２勝で先発ローテを固定できなかった。ドラフト１位で鷺宮製作所の左腕・竹丸和幸を指名したが、今季６勝のグリフィンは退団してメジャー復帰の可能性が高く、先発整備が重要課題になっている。

今季ヤンキース３Ａでプレーし、来季日本球界復帰を明言した前田を調査。ソフトバンクからメジャー再挑戦を模索している有原の動向も注視している中、北浦と板東の加入で先発陣に新たな刺激が加わる。

◆北浦 竜次（きたうら・りゅうじ）２０００年１月１２日、栃木・那須塩原市出身。２５歳。白鴎大足利から１７年ドラフト５位で日本ハム入団。１軍では通算４８登板で３勝３敗１セーブ、防御率４・５３。今季は育成選手としてプレー。１８４センチ、１０３キロ。左投左打。

◆板東 湧梧（ばんどう・ゆうご）１９９５年１２月２７日、徳島県生まれ。２９歳。鳴門高で２年春から４季連続甲子園出場。ＪＲ東日本を経て１８年ドラフト４位でソフトバンク入団。１軍では通算１１４登板で１０勝１１敗１セーブ、防御率２・９１。１８２センチ、７８キロ。右投右打。