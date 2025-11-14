「着心地重視」→【ハニーズ】にいいのある！ 大人の1軍候補♡「ふわ軽ニット」

秋冬に活躍するニットトップスは、デザイン性だけでなく着心地も重視したい。そんな大人女性の1軍候補になりそうな【ハニーズ】の「軽ふわっニット」シリーズは、もうチェック済み？「ふわふわで軽く包み込まれるようなやわらかさ」（公式ECサイトより）が魅力で、つい毎日手が伸びる存在になりそう。ニットトップスの買い足しを検討中なら、ぜひ見逃さないで！

肌見せで上品な色気をまとえるオフショルデザイン

【ハニーズ】「オフショルニット」\2,980（税込）

広めに開いたボートネックのような感覚で上品な肌見せを楽しめる、オフショルダーデザインのニットトップス。鎖骨や首まわりを美しく見せつつ、女性らしい色気を演出します。着心地にこだわったニット地のおかげで、肌あたりの良さにも期待できそう。さりげなくボリュームを持たせた袖もコーデに甘さをプラスする、フェミニンな一着です。

すっきりサマ見えを狙える絶妙なVネックデザイン

【ハニーズ】「Vネックニット」\2,680（税込）

こちらはシンプルなVネックデザインを採用し、秋冬のTシャツ感覚でヘビロテできそう。首元が開きすぎないので、肌感を抑えながらすっきり見えを両立。身幅や袖には程よくゆとりを持たせており、1枚でもレイヤードでも着回しがききます。後ろにかけてなだらかにカーブした裾は、腰まわりのカバー役としても◎

大胆なウェーブラインが大人コーデのモードな主役に

【ハニーズ】「ライン柄ニット」\3,480（税込）

大胆な配色のウェーブラインが、大人っぽさをキープしたままモードな存在感を発揮する一着。「ゆったりめの幅と腰回りが隠れる丈感」（公式ECサイトより）が特徴で、ドロップショルダーのゆるりとしたシルエットがコーデに抜け感を与えてくれそう。アイボリーを筆頭に、大人も着こなしやすい落ち着いた配色のカラー展開にも注目を。

差し色として映えるハイネックも軽ふわっニットで

【ハニーズ】「ハイネックニット」\2,680（税込）

詰まりすぎないハイネックデザインが、上からアウターを羽織ったときにコーデの差し色として使いやすいこちら。こだわりのニット素材のおかげで、ハイネックは避けがちという人も挑戦しやすそうです。前後差がある裾にはサイドにスリットが入っているのもポイント。タックアウトで着た際にも、ストンと落ち感のあるキレイなラインをキープしてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ