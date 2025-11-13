“モス史上最高価格”のライスバーガー「炭焼き 国産鰻重バーガー」お値段は…
モスフードサービスは11月14日から、1000セット限定の「炭焼き 国産鰻重バーガー」をオンラインショップで販売する。2個入りで、価格は6,000円（税込み／別途宅配料）。
モス史上最高価格の逸品となる「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、19年連続でミシュラン三つ星を獲得し続けている「日本料理 かんだ」が監修。1箱（2個）で1尾分の国産うなぎを使用した、プレミアムな冷凍モスライスバーガーだ。
「日本料理 かんだ」のオーナーシェフ・神田裕行氏が、うなぎの選定やたれの味付けなど、商品設計の全体を監修し、うなぎはしっかりとした厚みがあるものを厳選。1尾ずつ手作業で捌いている。
さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとやわらかな食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じられる。また、ライスプレートは通常よりもあえて重量を減らすことで、うなぎとお米のバランスを調整した。別添えの特製たれは「日本料理 かんだ」で実際に使用しているたれの味をモス流に再現したもの。たれをかけながら食べることで、好みの味に調整できるほか、うな重のおいしさの一つである“たれが絡んだお米”の味わいも楽しめる。
モス史上最高価格の逸品となる「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、19年連続でミシュラン三つ星を獲得し続けている「日本料理 かんだ」が監修。1箱（2個）で1尾分の国産うなぎを使用した、プレミアムな冷凍モスライスバーガーだ。
さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとやわらかな食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じられる。また、ライスプレートは通常よりもあえて重量を減らすことで、うなぎとお米のバランスを調整した。別添えの特製たれは「日本料理 かんだ」で実際に使用しているたれの味をモス流に再現したもの。たれをかけながら食べることで、好みの味に調整できるほか、うな重のおいしさの一つである“たれが絡んだお米”の味わいも楽しめる。