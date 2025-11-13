マリモクラフトが、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念した「TOY STORY 30th ANNIVERSARY MARKET」を大丸梅田店5階「キャラコレ」にて開催。

イベント限定品を含む、数多くのグッズが用意されるほか、税込み2,200円以上購入された方には、お買い上げ特典として期間ごとに異なるノベルティがプレゼントされます☆

大丸梅田店「キャラコレ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』30周年記念「TOY STORY 30th ANNIVERSARY MARKET」

開催期間：2025年11月18日(火)〜12月8日(月)

営業時間：10:00〜20:00 ※最終日は17:00まで

開催場所：大丸梅田店5F「キャラコレ」

所在地：大阪府大阪市北区梅田3-1-1

入場についての案内：

・混雑状況に応じて整理券の配布など、入場の制限をかける場合があります。

・入場待機列が伸びた場合は、時間帯付き整理券を配布する可能性があります。

・混雑した場合は近隣店舗の迷惑にならないよう配慮をお願いします。

・当日の状況は、X（＠marimocraft_eve) から案内されます。

ディズニー＆ピクサーアニメーション映画『トイ・ストーリー』の期間限定ポップアップストア「TOY STORY 30th ANNIVERSARY MARKET」を大丸梅田店5F「キャラコレ」にて開催。

作中で活躍するおもちゃたちをデザインした、かわいいグッズが多数展開されます。

また、『トイ・ストーリー』30周年のロゴを使用したイベント限定グッズも販売。

さらに店舗にて税込み2,200円以上購入された方限定の特典も用意されています☆

イベント限定グッズ

グッズ名・価格：左上から）

・スクエアメモ（全5種類）770円(税込) ※ランダム封入

・貼ってはがせるステッカー 各550円(税込)

・アクリルミラーステッカー（全10種）990円(税込) ※ランダム封入

・Tシャツ 4,620円(税込)

・トートバッグ 4,620円(税込)

・巾着M 各935円(税込)

・アクリルスタンド 1,210円(税込)

・ステンレスタンブラーL 各2,860円(税込)

・3連アクリルキーホルダー 各990円(税込)

・ナップサック 各3,520円(税込)

・のれん 3,520円(税込)

「TOY STORY 30th ANNIVERSARY MARKET」で販売されるイベント限定グッズ。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をデザインしたアクリルスタンドや、おもちゃたちをコマ割りでレイアウトしたTシャツなどが販売されます。

スクエアメモやアクリルミラーステッカーはランダム仕様なので、どのキャラクターが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

購入特典

配布期間・プレゼント品：

・前半：2025年11月18日（火）〜11月23日（日）アクリルバッジ

・後半：2025年11月24日（月）〜12月8日（月）缶バッジ

「TOY STORY 30th ANNIVERSARY MARKET」にて、税込み2,200円以上の購入で、オリジナルノベルティを1つプレゼント。

11月18日からの前半では、おもちゃたちをデザインしたアクリルバッジ、11月24日からの後半では、30周年のロゴアートを使用した缶バッジがプレゼントされます☆

ディズニー＆ピクサーアニメーション映画『トイ・ストーリー』の公開30周年記念した、期間限定のポップアップストア。

大丸梅田店「キャラコレ」にて2025年11月18日より開催される「TOY STORY 30th ANNIVERSARY MARKET」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post イベント限定品や購入特典も！大丸梅田店「キャラコレ」ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』ポップアップストア appeared first on Dtimes.