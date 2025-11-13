この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題のイオンカードキャンペーンに関する徹底攻略動画が公開された。動画タイトルは「3000円x∞ イオンカードのﾒｼｳﾏ キャンペーン登場www」。発信者は“ネコ山”さん。彼は動画内で、イオンカードの最新リボ払いキャンペーンと、その最大限にお得に活用する「裏技的」な方法を詳しく語った。



ネコ山さんは冒頭、「イオンカードキター! 恒例になったんすかね。イオンカードのキャンペーン来ましたよ」と勢いよく話しはじめ、本人も「僕もね、15枚ぐらいあるんすよ」と明かす。今回のキャンペーンでは所有するカードの枚数分だけエントリー可能なことを強調し、「僕は13枚攻略しようと思います」と宣言。複数カード持ちユーザーには朗報だ。



キャンペーン概要については「クリスマス年末年始はショッピングリボ払いのご利用で、最大1万円キャッシュバック。…絶対もらえるのがね、3000円ぐらいっす。僕はおかわり組なんで2000円っすね」と具体的な還元額も明かした。さらに「リボだと、手数料が手数料がー。でもね、還元率で言うとね、割と高いんすよ。9%還元なんすよ。悪くなくないっすか」と、手数料も含めて実質的な得を指南した。



注意点についても「2026年の2月10日時点でのショッピングリボ払い残高が0円の場合は当キャンペーンの対象外となります」「繰上げ返済したらもう対象外なんですよ」と、公式ルールの“罠”や落とし穴を解説。実践的な対策として「1円だけチャージしとけばいいんすよ」など、踏み外さないための細かいポイントまでしっかりカバーした。



加えて、ワオンポイント統合のニュースにも触れ「電子マネーワオンポイントを、ワオンポイントに統合。やっとっすよね。紛らわしいったら、あれはしないですよね。なんで今まで放置してたんすか」とイオンへのツッコミを入れ、「イオンさん、まだまだ改正お願いしますよ」と要望も寄せた。



質疑応答コーナーでは、期間限定ポイントの有効な使い方も披露。「Dポイントの期間限定ポイントを、マネックス証券で投資にたく買ってますよ。楽天ポイントの期間限定ポイントの現金化…僕は現金化税で、現金化してます」と、買い物ゼロでポイントを資産運用に回す独自の実践例をアドバイスした。



動画の締めくくりでは「イオンカードのリボキャンペーンは、おかわりができるのがいいんすよね。クレカ作った甲斐がありますよ。得点現金だしね、やれそうな人ちょっとやってみてください」と、軽快なトーンで視聴者に呼びかけ、「このチャンネルは、お金を食べることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と、今後も役立つ情報発信を続けると約束して動画を締めた。