木村拓哉、通天閣前に“タクシー”で現れ沿道大熱狂 エスコートされた倍賞千恵子「もう最高」
俳優の倍賞千恵子（84）、木村拓哉（52）、山田洋次監督（94）が12日、映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）のイベントで大阪・通天閣前に登場し、大熱狂となった。
【写真】目がうるんでる…？素敵すぎるケーキに感激の木村拓哉
「通天閣タクシーセレモニー」と題されたイベント。夜に輝く通天閣前の通天閣本通商店会に、木村が劇中のタクシーを運転し、助手席の倍賞をやさしくエスコートした。車を降りると、ピンクのカーペットを仲良く腕を組んで歩いた。この光景に、沿道は大歓声となった。
倍賞は「こんなふうに通天閣を眺めるなんて、信じられません」と感慨深げ。木村の運転について「もう最高。上手なんです」とにっこりで、木村は「まさか通天閣本通商店会に宇佐美タクシーでお邪魔させていただくとは思っておりませんでした」と続き、最後は商店街の店へ「お邪魔しました」と感謝を伝えた。
山田監督は「今夜はひときわ、通天閣がかっこよくきれいに見えますね」と目を細めていた。
同作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変化する大都市・東京を舞台に、人生の喜びを謳いあげる、感動のヒューマンドラマ。
毎日休みなく働いているタクシー運転手の宇佐美浩二（木村）。娘の入学金や車検代、家の更新料など次々とのしかかる現実に、頭を悩ませていた。そんなある日、浩二のもとに85歳のマダム・高野すみれ（倍賞）を東京・柴又から神奈川・葉山にある高齢者施設まで送るという依頼が舞い込む。次第に心を許し始めたすみれは「東京の見納めに、いくつか寄ってみたいところがあるの」と浩二に寄り道を依頼。東京のさまざまな場所をめぐりながら、たった1日の旅が、やがて2人の心と人生を大きく動かすことになる。
