【独自】広末涼子さん書類送検へ…時速180キロ超で追突事故起こしケガさせた疑い　“双極性感情障害”で芸能活動休止中

俳優の広末涼子さんについて、新東名高速で起こした追突事故で同乗者の男性にケガをさせた疑いで、静岡県警が明日13日にも書類送検の方針です。

広末涼子さんはことし4月静岡県掛川市の新東名・上り粟ヶ岳（あわがたけ）トンネルを走行中、大型トレーラーに追突する事故を起こしその際、同乗者の男性がケガをしました。

捜査関係者によりますと広末さんの運転する車はトレーラーに追突後、壁に衝突し停車しましたが、現場に目立ったブレーキ痕はなかったということです。

また、事故を起こした際の走行速度は180キロ台に及んでいたとみられ警察は、7月に広末さん立会いのもと実況見分を行うなど、これまで捜査を重ねてきました。

その結果、スピード超過など本人の過失が認められると判断し同乗者の男性にケガをさせた過失運転致傷の疑いであすにも書類送検する方針を固めました。

広末さんは事故後に運ばれた島田市の病院で看護師の女性を蹴るなどした疑いで逮捕・送検され、その後「処分保留」で釈放されていました。

また事故後は気分が高揚する躁状態とうつ状態を繰り返す「双極性感情障害」などと診断され芸能活動を休止しています。