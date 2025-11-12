米倉涼子の”薬物疑惑”で急浮上…！２代目「ドクターX」最有力候補は”あの宝塚女優”

水面下で進んでいた続編計画

突如浮上した女優・米倉涼子（50歳）の”薬物疑惑”に、テレビ朝日が頭を抱えている。

「来年4月、もしくは7月クールで『ドクターX』シリーズの続編を放送するべく、水面下で交渉が進んでいたんです。同作は2024年末の劇場版で完結。これは米倉さん本人の希望でした。

しかし最近になり、米倉さんが続編への意欲を示すようになっていた。2020年に設立した個人事務所の経営が厳しい、という事情もあったのかもしれません。テレ朝にとって『ドクターX』はドル箱コンテンツであり、何とか続編をと思っていただけに、願ったり叶ったりでした」（テレ朝ドラマ制作会社スタッフ）

そんななか、10月11日に「週刊文春オンライン」が、米倉が薬物疑惑で捜査を受けていると報道。たとえ潔白であったとしても、それが証明される時期もわからないだけに、続編話は完全に白紙に戻った。

二代目「ドクターX」の最有力候補はあの女優

空白になった枠を埋めるべく、テレ朝は2代目「ドクターX」探しを始めているという。

「筆頭候補は、天海祐希さん（58歳）です。現在テレ朝で放送中のドラマ『緊急取調室』に主演していますが、視聴率は10％前後とまずまず。沢口靖子さん（60歳）の名前も挙がっていましたが、フジの月9で放送中の『絶対零度』が視聴率５％台と大低迷しているため、起用はなさそうです」（同前）

天海とテレ朝の関係も良好だが、大きな課題も残されている。

「2代目『ドクターX』となると、受けてくれるかどうか……。あまりにも米倉さんの作品というイメージが強すぎる。『緊急取調室』の続編が現実的。可能性があるとすれば、女医を主人公にした新たなドラマになる」（芸能プロ幹部）

天海祐希ならば、イメージ的にもぴったりな気もするが……。

こちらもあわせて読む『1ヵ月前から米倉涼子は仕事を受けていなかった…業界関係者が懸念していた「ダメンズウォーカー」の一面』

「週刊現代」2025年11月24日号より

【こちらも読む】1ヵ月前から米倉涼子は仕事を受けていなかった…業界関係者が懸念していた「ダメンズウォーカー」の一面