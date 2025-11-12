【りんご2個で簡単おやつ】ちょっとリッチな『りんごのキャラメル煮』の人気レシピ

秋も深まり、真っ赤に色づいたりんごがスーパーでもずらりと並んできましたね。そのままでももちろんおいしいけれど、キャラメル煮にしてちょっとリッチなスイーツにするのはいかが？ できたてあつあつにアイスを添えれば、そのおいしさにうっとりすること間違いなし。週末のおやつタイムに、ぜひお試しを♪

『りんごのキャラメル煮』のレシピ

材料（作りやすい分量）

りんご※……2個（約550g）

グラニュー糖…… 30g

バター（食塩不使用）……20g

レモン汁……小さじ1

好みでくるみ（ロースト・無塩）……適宜

市販のバニラアイスクリーム……適宜

※品種は、ほどよい酸味があり、皮ごと使える＜ジョナゴールド＞や＜紅玉＞がおすすめ。それ以外の品種は、皮が堅かったり、退色する場合があるので皮をむいてから使って。加熱時間は様子をみながら調節してください。

作り方

（1）

りんごはよく洗って水けを拭き、縦半分に切る。へたと反対側の黒い部分、へたの順に切り取り、それぞれ縦半分に切る。しんを切り取り、さらに縦半分のくし形に切る。

（2）

フライパンにグラニュー糖、水小さじ1を入れ、混ぜずにふたをして中火にかける。グラニュー糖が溶け、薄茶色になるまで3〜4分加熱する。

（3）

（2）の火を止めてりんごを入れ、バター、レモン汁を加える。ふたをして、弱火で5分ほど煮る。

（4）

ふたを取り、ときどきフライパンを揺すりながら、耐熱のゴムべらでりんごを返す。煮汁がとろりとして、りんごにしっかりからむまで4分ほど煮る。器にりんごのキャラメル煮を盛り、好みでくるみを刻んで散らし、アイスクリームを添える。

【残ったら保存を】

りんごのキャラメル煮が残ったら、清潔な保存容器に入れてふたをし、冷蔵庫へ。3日ほど保存可能。

アイスクリームの代わりにホイップクリームやヨーグルトを添えるほか、パンにのせたり、アップルパイのフィリングにするのもおすすめですよ♪

