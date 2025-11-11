¥é¥¤¥Öµé¤Î½ÅÄã²»¤ÈÀÅ¼ä¤ò¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡£UGREEN¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬¤Û¤ÜÈ¾³Û #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2025Ç¯11·î11Æü¤Ï¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤¬¤é¹â²»¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖHiTune Max5c ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ë¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¡£40mm¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿UGREEN¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬¤Û¤ÜÈ¾³Û¡ª
UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡Ö HiTune Max5c ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥° ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡×¤¬49%¥ª¥Õ¡£
¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤¬Ä¶ÆÃ²Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÀººÙ¤Ê¹â²»°è¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»°è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë40mm¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡£¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
²»¼Á¤ò¤Û¤ÜÎô²½¤µ¤»¤º¤ËºÇÂçÅ¾Á÷Â®ÅÙ990kbps¤ÇÅÁÁ÷¤¹¤ëLDAC¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¡£²»¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ºÎÍÑ¤ÇºÇÂç75»þ´Ö¤âÏ¢Â³¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥Î¥¤¥¥ã¥óµ¡Ç½¤ÇÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤âºî¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¤è
¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤ä»¨²»¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
°µÇ÷´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤ä±Ç²è¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¼þ°Ï¤Î²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë³°²»¼è¤êÁÈ¤ß¥â¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
600mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë»ÈÍÑ»þ¤ÏÌó45»þ´Ö¤âºÆ⽣¤¬²ÄÇ½¡£»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤Éºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤ËÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¡Ç½¤ò¥ª¥Õ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈºÇÂç75»þ´ÖÏ¢Â³¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤ÇËèÆü»È¤Ã¤Æ¤â¡¢½¼ÅÅ²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¹¤à¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£ºßÂð¶ÐÌ³¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹
¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤Ï½À¤é¤«¤¤¥ì¥¶¡¼ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤Ë¤ÏÆ¬¤ÎÂç¤¤µ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ¹¤µ¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼µ¡Ç½ÉÕ¤¡£Âç¿Í¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Ç¤â¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Ë´Ê¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥Ü¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤ä¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤Î¶¯¤µ¤âÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£
2Âæ¤Îµ¡´ï¤ÈÆ±»þÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Î¡¼¥ÈPC¤È¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç»Å»ö¤«¤éÍ·¤Ó¤Þ¤Ç»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î11Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
