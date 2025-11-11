【久世福商店】お歳暮ギフトが10％オフになる早割を実施中！ 早めの購入が吉。

サンクゼールが展開する久世福商店は、2025年10月27日から公式オンラインショップで、11月1日から全国の久世福商店で、対象ギフトが10％オフになる「お歳暮ギフトの早割」を実施しています（一部店舗を除く）。

人気のごはんのお供やだしギフトも対象

人気のごはんのお供セットやだしギフトも10%オフで特別価格に。さらに、季節限定の掛け紙やメッセージカードも選べる、冬にぴったりのギフト企画です。お得な早割は11月30日まで。

一部商品を紹介します。

・【オンラインショップ限定】至福の贅沢ごはんギフト

七味なめ茸やおかず味噌、韓国風海苔佃煮など6種類のごはんのお供を詰め合わせた人気ギフト。ごはんはもちろん、麺やパン、おつまみとしても楽しめる多彩な味わいが魅力です。

価格は10％オフクーポン使用で3582円。

・【店舗限定】久世福のごちそう食卓ギフト

久世福商店の看板商品「だし」3種と、ごはんのお供6種を詰め合わせた豪華セット。料理好きな人への贈り物にも最適で、年末年始のごちそうシーンを華やかに彩ります。

価格は10％オフで5130円。

・季節限定の掛け紙を無料で利用できる

さざんかの華やかな掛け紙を無料で利用できます。店舗では、さざんかの掛け紙の上に貼る、お歳暮の熨斗シールもあり、また、公式オンラインショップでは、メッセージカードも。遠方の人にも感謝の気持ちを届けられる心温まるサービスです。

詳細は公式サイトから確認できます。

このほかのお歳暮ギフトは、オンラインショップのお歳暮ギフトと店舗のお歳暮ギフトから確認できます。

店舗とオンラインショップで、価格が異なるギフトがあります。

オンラインショップでは、10％オフクーポンを取得して利用してください。

店舗ではギフトBOXが有料となります。

オンラインショップでは、さざんか掛け紙の利用開始が11月初旬を予定しています。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部