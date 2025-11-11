

今週は次代を担うおっぱいヒロインが集結！





11月10日発売の『週刊プレイボーイNo.47』は、おっぱいだらけの巨乳特集号！ 表紙を飾るのは、次代を担うヒロインの花咲楓香ちゃん、麻倉瑞季ちゃん、白濱美兎ちゃんの3人。ソログラビアも含めてグラビア25ページ、メイキングDVD映像もたっぷり70分！ 沖縄を舞台に、夢の豪華共演が実現。それぞれの存在感をフルに発揮してくれています！

そこで現在【週プレ グラジャパ！】では「花咲楓香・麻倉瑞季・白濱美兎特集」ページを公開中です。【週プレ グラジャパ！】で販売中の彼女らのデジタル写真集が一気に確認できちゃう嬉しいページ。こちらの記事では、その中から一部の作品を紹介します！

＊＊＊

花咲楓香デジタル写真集『南の島に、花が咲く』／撮影：成田英敏



花咲楓香デジタル写真集『南の島に、花が咲く』／撮影：成田英敏





最初にご紹介するのは、大型ルーキー・花咲楓香さんの最新デジタル写真集『南の島に、花が咲く』です。沖縄の日差しの下で、Hカップボディを大胆に。ベッドルームでは、ちょっぴり大人な表情をのぞかせる。2024年にデビューしたばかりとは思えないほど、奥行きのある表現力を披露してくれています。

セクシーなのに、おしゃれな雰囲気もある。その華やかなオーラにどんどん吸い込まれていく。まさに今、花を咲かせようとしている彼女にますます注目してしまう一冊です！

花咲楓香デジタル写真集『チャンステーマ』／撮影：HIROKAZU



花咲楓香デジタル写真集『チャンステーマ』／撮影：HIROKAZU





花咲さんが初めて週プレからリリースしたデジタル写真集『チャンステーマ』もあわせてご紹介しましょう。

デビュー間もない頃に撮影されたグラビアですが、既に存在感抜群。奇抜な衣装も可憐に着こなし、また、野球好き（年間70試合観戦するほどの日ハムファン）というキャラクターにちなんでユニフォーム姿も披露。彼女らしさが詰まった一冊になっています。今回のグラビアで花咲さんにキュンとした方は、是非、こちらもチェックすることをおすすめします！

麻倉瑞季デジタル写真集『気持ちよすぎた』／撮影：前康輔



麻倉瑞季デジタル写真集『気持ちよすぎた』／撮影：前康輔





次にご紹介するのは、注目度抜群のIカップ爆乳！ 見るたびに、どんどん可愛さが増している麻倉瑞季さんの最新デジタル写真集『気持ちよすぎた』です。気持ちよすぎる太陽の下、海やプールで、大胆なグラビアを披露。来るべき日のために、日々続けていたカラダ作り。見ているだけで心地よいムチムチ感が最高です。

グラビアのみならず、ニュース番組『ABEMA Prime』（ABEMA）ではコメンテーターとして出演。聡明で芯があって、ブレない。そんな人間性も彼女の魅力。さらなる高みを目指す、その姿を応援せずにいられない！

麻倉瑞季デジタル写真集『天使と小悪魔』／撮影：桑島智輝



麻倉瑞季デジタル写真集『天使と小悪魔』／撮影：桑島智輝





麻倉瑞季さんが初めて週プレからリリースしたデジタル写真集『天使と小悪魔』もあわせてご紹介します。SNSでの歯に衣着せぬ物言いがたびたび炎上......。時にヒールな一面も見せる彼女の天使な部分と、小悪魔な部分に迫った一冊。リボンで腕を縛ったり、目隠しをしたり。甘くも刺激的なカットがたくさん見られる、まさに麻倉さんにしか表現できない世界観が満載です！

皆さんは、天使な麻倉さんと小悪魔な麻倉さん、どちらがお好きですか？ 是非、コチラのデジタル写真集でチェックを！

白濱美兎デジタル写真集『オトナ未満。』／撮影：桑島智輝



白濱美兎デジタル写真集『オトナ未満。』／撮影：桑島智輝





最後にご紹介するのは、「美少女図鑑AWARD2023」で週プレ賞を含む3冠を受賞して以来、一気にグラビア界で注目を集める白濱美兎さん。19歳になったばかりの彼女を、沖縄でしっとり撮影。少女のあどけなさと大人の色香、そのはざまで輝きを増す瞬間を捉えます。

愛らしさが印象的な彼女でしたが、コチラのデジタル写真集では、どんなシチュエーションにも染まれる幅の広さを見せてくれています。オトナ未満。今の彼女にぴったりな言葉。これからどんな大人になっていくのか。楽しみで仕方がない！

白濱美兎デジタル写真集『エースを狙え！』／撮影：桑島智輝



白濱美兎デジタル写真集『エースを狙え！』／撮影：桑島智輝





白濱美兎さんが初めて週プレからリリースしたデジタル写真集『エースを狙え！』も同時にご紹介！ 前述した「美少女図鑑AWARD2023」受賞後、間もない頃に撮影されたグラビア。髪も短く、表情からも緊張が伝わる。今以上にあどけない雰囲気にドギマギしてしまいます。

カメラマンは、最新写真集の撮影も担当した桑島智輝氏。同じカメラマンが見つめるからこその、成長した部分と変わらない部分を見比べて楽しむのも良いかもしれないですね！

＊＊＊

