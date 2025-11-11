²Ã¸î°¡°Í¡¡µÊ±ìÁûÆ°¤Ë¤è¤ë²ò¸Û¤Ç¡ÖÂçÎÌ¤ÎÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡×¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎµÊ±ìÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¡Ê37¡Ë¤¬10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±!¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎµÊ±ìÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2006Ç¯¡¢18ºÐ¤Î»þ¤Ë½µ´©»ï¤ÇµÊ±ì¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢»öÌ³½ê¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍâÇ¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÌ¤À®Ç¯µÊ±ì¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢»öÌ³½ê¤«¤éÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤ò¼õ¤±·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬2²óÌÜ¤ÎµÊ±ìÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²Ã¸î¤Ï¡Ö1²óÌÜ¤Î»þ¤Ï1Ç¯´Ö¶à¿µ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤«¤é¡ÈºÆÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÃã¤¯¤ß¤«¤é»Ï¤á¤ë¤«¤éÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡¢À¨¤¯¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤¬¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤ÊµÛ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡2ÅÙ¤ÎµÊ±ìÁûÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¸Û¤È¤¤¤¦½Å¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£²Ã¸î¤Ï¡Ö¡È²ò¸Û¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢²ò¸Û¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È²ò¸Û¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¥¯¥Ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²Ã¸î¤ÏÊ¸¾Ï¤Ç¡ÖÂçÎÌ¤ÎÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢É¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£19ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´ÖËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£