大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店が移設オープン 開店前に600人が列

「2025大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店」（大阪市阿倍野区、あべのハルカス近鉄本店）が11月10日、ウイング館2階から同4階に移設オープンした。



大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズなどを販売する同店では、万博閉幕後、「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSU」でのみ販売していた商品も取り扱っており、連日多くの人が訪れている。



移設オープン初日は、開店前から約600人が列をつくるなどにぎわいを見せた。店内では「ミャクミャクもちもちぬいぐるみ」など人気商品を手に取る来店客の姿が見られた。



営業時間は10時～20時。