この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「2025大阪・関西万博オフィシャルストア あべのハルカス店」（大阪市阿倍野区、あべのハルカス近鉄本店）が11月10日、ウイング館2階から同4階に移設オープンした。

大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズなどを販売する同店では、万博閉幕後、「2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSU」でのみ販売していた商品も取り扱っており、連日多くの人が訪れている。

移設オープン初日は、開店前から約600人が列をつくるなどにぎわいを見せた。店内では「ミャクミャクもちもちぬいぐるみ」など人気商品を手に取る来店客の姿が見られた。

営業時間は10時～20時。

