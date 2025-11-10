【SANDA】少し早めのクリスマスパーティー特番配信！ クリスマス先取り情報も
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。村瀬歩、東地宏樹、平田広明出演の特別番組『少し早めのクリスマスパーティー特番』が、11月14日（金）20：00より配信。また、「クリスマス先取り！『SANDA』3（SAN）DAiキャンペーン」の開催も決定した。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。、TVアニメはMBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中だ。
大渋との激闘、そして鉄留の登場で、もっと強くなりたいと願うサンタクロース……。放送も折り返しとなり、今後の展開が気になるなか、「クリスマス先取り！『SANDA』 3（SAN）DAiキャンペーン」 の実施が決定。そのひとつとして、7話放送直前の11月14日（金）20時より、キャスト出演の特別番組『少し早めのクリスマスパーティー特番』の配信が決定した。
村瀬歩（三田一重役）、東地宏樹（サンタクロース役）、平田広明（柳生田三郎役）が出演し、すこし早いクリスマスパーティーを楽しみつつ、これまでの展開の振り返りや、今後の展望についてを熱く語ってくれる。
さらに、第7話より登場する新キャラクターも発表。『SANDA』をまだご覧になっていない方も、特番を見ればすぐに追いつける。ぜひチェックしてほしい。
そして、同キャンペーンとして、同日より三田駅直結の商業施設「田町タワーモール」とのコラボと、「クリスマスSANDAプレゼントキャンペーン」も開催。
田町タワーモールとのコラボは、三田（みた）駅と、主人公・三田（さんだ）一重から「三田」つながりとして実現したコラボとなり、施設内の飲食店でのステッカー配布や、施設内での作品展示、さらにクリスマスイルミネーション点灯式にて『SANDA』とのコラボレーションも実施予定だ。
「クリスマスSANDAプレゼントキャンペーン」では、XとTikTokで同時開催となり、それぞれの条件を満たした投稿をされた方から抽選でAmazonギフト券がプレゼントされる。
後半戦に突入し、ますます盛り上がる『SANDA』にぜひご注目を。
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
