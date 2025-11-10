

劇団☆新感線『爆烈忠臣蔵』撮影：田中亜紀

劇団☆新感線の45周年興行・秋冬公演『爆烈忠臣蔵～桜吹雪THUNDERSTRUCK』の東京公演が11月9日(日)に新橋演舞場で開幕した。12月4日(木)には全国の映画館でライブビューイングが開催される。



『爆烈忠臣蔵～桜吹雪THUNDERSTRUCK』は劇団☆新感線45周年記念公演。

座付作家・中島かずき書下ろしによる、歌舞伎の名シーンをリスペクトした劇中劇の数々が、主宰・いのうえひでのりによる演出で華々しく立ち上がる。

本作の舞台は江戸時代。歌舞伎の大名作『忠臣蔵』を上演するために愚かしいほどに芝居作りに情熱を傾け奔走する演劇人を描く。そこに、これまで新感線が上演してきた45年分の作品をごった煮したセルフパロディ・セルフオマージュの要素も詰め込むという。さまざまな特技を持つ役者たちが、次々に登場しては我こそは！と、凌ぎを削る芝居合戦を繰り広げ、これぞ＜チャンピオンまつり＞にふさわしい、笑い満載、歌も踊りも立ち回りもてんこ盛り、目まぐるしく展開する極上のエンターテインメントが誕生する。

出演は劇団の看板俳優・古田新太、高田聖子、粟根まこと等に加え、2019年の『偽義経冥界歌』以来、6年ぶりの出演となる橋本じゅん、IHIステージアラウンド東京での『髑髏城の七人～Season月』以来8年ぶりに出演の羽野晶紀、そして2019年、2020年の『偽義経冥界歌』以来5年ぶりとなる橋本さとしが出演する。

さらに、準劇団員との呼び声も高い劇団☆新感線を熟知した豪華ゲスト陣・小池栄子、早乙女太一、向井理が出演する。

本作の松本公演、大阪公演は既に終了。

11月9日（日）に、新橋演舞場で東京公演が開幕した。



劇団☆新感線『爆烈忠臣蔵』撮影：田中亜紀



劇団☆新感線『爆烈忠臣蔵』撮影：田中亜紀



12月4日(木) 全国の映画館でライブビューイング開催

劇場に足を運ぶことができない全国のファンにも本作を届けたいという思いから、12月4日(木)の昼・夜公演が《東京公演ライブビューイング(生中継)》される。全国の映画館に加え、台湾でも開催される。



劇団☆新感線『爆烈忠臣蔵』撮影：田中亜紀

生の舞台の感動と興奮、そして、映像だからこそ観ることができるキャストの細やかな表情や演技、ちょっとした小ネタなども、映画館の大スクリーンで楽しめる企画だ。

ライブビューイングの概要は以下の通り。



『爆烈忠臣蔵～桜吹雪THUNDERSTRUCK』ライブビューイング

タイトル 2025 年劇団☆新感線 45 周年興行・秋冬公演チャンピオンまつり いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』東京公演ライブビューイング 日時 2025年12月4日(木)12:00／18:00公演※上映回数や上映時間は各劇場によって異なります。各劇場HP、または各劇場へ直接お問い合わせください。※大阪府では条例により16歳未満の方で保護者同伴でない場合、終映が19:00を過ぎる回にはご入場いただけません。 会場 新宿バルト 9 他、全国映画館にて上映 ※最新の上映館情報は公式サイトをご参照ください。 料金 4,700 円(全席指定・税込)※3 歳以上有料／3 歳未満で座席が必要な場合は有料。※各種割引不可。 販売 ＜プレイガイド先行販売★抽選販売＞■チケットぴあにて先行販売中！ ※11月23日(日)23:59までhttps://w.pia.jp/t/bakuretsu45-lv/※販売ページは受付開始時より開設。おひとり様につき2枚まで。一般販売はありません。※当落発表：11月27日（木）夕方頃

＜各映画館販売★先着販売＞

・インターネット販売11月29日（土）0:00amより順次販売開始(※残席がある場合のみ)

・窓口販売11月29日（土）劇場OPEN時より

(※窓口販売の有無については各劇場へお問い合わせください。オンライン販売で完売した場合、窓口販売はございません)

台湾上映 台湾3館にてライブビューイングを夜公演のみ実施（※現地時間17：00開演） 詳細 https://www.vi-shinkansen.co.jp/bakuretsu45/LV/



劇団☆新感線『爆烈忠臣蔵』撮影：田中亜紀





劇団☆新感線『爆烈忠臣蔵』撮影：田中亜紀

公演詳細は公式サイトで。

https://www.vi-shinkansen.co.jp/bakuretsu45/

（文：エントレ編集部）