外為サマリー：一時１５３円９０銭台に上伸、米政府機関再開の期待高まる 外為サマリー：一時１５３円９０銭台に上伸、米政府機関再開の期待高まる

１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円８６銭前後と前週末の午後５時時点に比べ５０銭弱のドル高・円安となっている。



７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円４２銭前後と前日に比べ３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米政府機関の一部閉鎖の解除期待などを背景に一時１５３円５９銭まで上伸した。



ブルームバーグ通信は日本時間１０日早朝に「上院共和党トップのスーン院内総務は９日、事態打開に向けた合意がまとまりつつあると述べた」と報じており、この日の東京市場もドル買い・円売りが優勢となっている。日経平均株価が反発するなどリスク資産選好の地合いとなるなか、午前９時２０分ごろには１５３円９１銭をつける場面があった。なお、日銀が朝方発表した１０月２９～３０日開催分の金融政策決定会合における主な意見では、「金利の正常化をもう一歩進めるうえで、条件が整いつつある」「来年の春季労使交渉に向けた初動のモメンタムが重要」などの意見があったことが分かった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５５４ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７７円７８銭前後と同９０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS