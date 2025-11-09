この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「止まらない日本。歩行者が危険すぎる国 ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」では、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が、自身のYouTubeチャンネルでドライブレコーダー映像をもとに日本の歩行者保護の現状と課題について解説した。



冒頭、上西氏は自身がサポートするパラリンピック種目・ゴールボールの活動を紹介。「健常者もアイマスクを着ければ同じように楽しめる、本当に素晴らしいスポーツ」とした上で、パラリンピック金メダリストの実力に「絶対無理、あんなボール止めれない」と脱帽。また「目の不自由な方に手やアイコンタクトのジェスチャーは届かない」と当事者から教わった経験を通じて「まだまだ自分が車中心の考え方だった」と自省し、「こういった問題を日本は今後どうしていくのか」と提起した。



本題では、道路交通法第38条の歩行者優先義務違反を指摘。特に、「38条はマナーではなく守らなければならない法律」であり、「歩行者がいる横断歩道では必ず 車は止まれ」が絶対ルールだと強調。「対向車線の車が停止していたら無条件で一時停止義務」「歩行者がいるかいないかわからない場合も、徐行に近い助行で進み、いつでも止まれるようにするべき」と改めて訴えた。



日本の現実については「JAFの調査では停止しているドライバーは約53%、つまり47%は義務を果たしていない」と警鐘。「ルールが浸透していないのが現状」だと語り、「歩行者への配慮をもっと徹底してほしい」と呼びかけた。

