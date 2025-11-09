今季MLBでワールドシリーズ連覇を達成したドジャース。その中でポストシーズンはリリーフとして貢献した佐々木朗希投手について、野球解説者の高橋由伸さんと井口資仁さんが語りました。

ロッテ時代には佐々木投手と監督と選手の関係にあった井口さん。メジャー1年目を戦った佐々木投手の今季を振り返り、「課題としては1年間ローテーションで回ることができなかったのが一つ残念」と、ケガでの離脱もあり先発としては数字を残せなかったと口にします。

しかしシーズン終盤からポストシーズンにかけては、リリーフとしてチームに貢献。井口さんも「1イニング(の起用で)出力を上げていけて、朗希にとっては最大の武器である制球や球の威力を存分に発揮できた」とかつての教え子の活躍に目を細めました。

◆フィリーズ戦での圧巻投球

特に佐々木投手が輝きを放ったのはフィリーズとの地区シリーズ第4戦。同点の8回からマウンドにあがると3イニングをパーフェクトに抑える圧巻の投球を披露し、チームのサヨナラ勝ちにつなげました。

この試合の投球を「朗希の先発(をやっている部分)の強み」と語った井口さん。今季ナ・リーグホームラン王のカイル・シュワバー選手らを抑え込んだことに、「相手打線の強いところに彼の球威で押し込むのがドジャースの一つの作戦だった。朗希も真っすぐで攻めながら(スプリットを)落としたりすることもできた。あの打線の中ストライクゾーンで勝負できたのは、彼も相当な自信になっていると思う」と分析しました。

◆来季の起用法は？

佐々木投手はポストシーズンでは9試合登板で防御率0.84、3セーブをマーク。これまでのポジションとは異なるリリーフとして輝きを放ちました。気になる来季の起用法について高橋さんが「やっぱり先発かなと」と振ると、井口さんも同意。「先発としてどう投げるべきか彼は分かったと思う。ストライクゾーンでどんどん勝負すれば勝っていけるピッチャー」と、来季のさらなる飛躍に期待を寄せました。

