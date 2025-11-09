YouTubeに投稿されたのは、ワンコ2匹が回すとおやつが出る知育おもちゃで遊んだ時の様子です。姉妹として育ってきた2匹ですが、遊び方に性格の違いが出ていて…？

投稿は記事執筆時点で1万3000回再生を突破し、「性格がまったく違うけど、とっても可愛い」「めっちゃ癒されました！」「笑わせてもらいました」といった声が寄せられています。

【動画：『回すとオヤツが出てくるおもちゃ』を２匹の犬に遊ばせた結果…あまりにも『真逆すぎる反応』】

犬の姉妹がおやつが出るおもちゃで遊んだら…

ペキニーズ×チワワのMIX犬「ピノ」ちゃんと「パルム」ちゃんは、姉妹として一緒に育ってきましたが、あまり性格は似ていないそうです。

飼い主さんが2匹の性格の違いを実感したのは、ドラムを回すと中からおやつが出てくる知育おもちゃで遊んだ時だったとか。

お姉さんのピノちゃんの場合は、自分でドラムを回そうとせずに、「誰か代わりに回して～」とばかりにおもちゃの前でじっと待っているそう。

そして飼い主さんがドラムを回してあげると、出てきたおやつを満足そうに食べてから、「もっと回して！」とおもちゃをガン見してアピール。どうやらピノちゃんは、おやつは食べたいけれど、自分で回すのは面倒臭いようです。

マイペースな姉犬はやる気ゼロ

その後も決して自分でドラムを回そうとせずに、飼い主さんがおやつを出してくれるのを待ち続けていたというピノちゃん。

おやつゲットのために試行錯誤しながら楽しく遊ぶのが知育おもちゃの醍醐味なのですが、ピノちゃんに本来の使い方をする気はないよう…。やる気ゼロのマイペースすぎる姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

またピノちゃんにはお気に入りのものを守りながら、ガウガウ唸るというクセがあるそうですが、知育おもちゃに対してもガウガウが発動。

ドラムの部分にあごを乗せながらガウガウ唸って、「これは私のもの」と必死にアピールしていたとか。そんなにおもちゃを気に入っているなら、もっとちゃんと遊んでくれればいいのに…！（笑）

やんちゃな妹犬はやる気満々

一方、妹のパルムちゃんはおもちゃを前にすると、「ここからおやつが出てくるんだよね？」とドラムの穴をペロペロ舐めてみたり、鼻先でドラムを動かしてみたり、積極的な行動を見せたとか。

そして偶然ドラムに頭が当たった拍子におやつが出てくると、「もっともっとおやつを出すぞ～！」とますますやる気がアップ。その後は何度もドラムにお手々を伸ばして勢いよく回転させ、夢中になって遊んでいたそう。やる気満々でやんちゃな姿が、なんとも微笑ましいです。

マイペースで受け身なピノちゃんと、やんちゃで積極的なパルムちゃん。姉妹なのにこれほど正反対な性格をしているというのは、なかなか面白いですね！

2匹の個性があふれた愛くるしい姿には、「本当に性格が出てますね！」「控えめなピノちゃんも、好奇心旺盛なパルムちゃんも可愛いです」「パルムちゃん、回すの上手過ぎる！ピノちゃんは最初から回す気なさそう笑」といったコメントが寄せられています。

ピノちゃん＆パルムちゃんの個性豊かで可愛い姿や、微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ペキチワのピノ【ガウガウ犬】」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ペキチワのピノ【ガウガウ犬】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。