林陵平も思わず「えぇー！」ルイス・ディアスの衝撃弾が話題「漫画みたいなプレー」「理不尽すぎる」
誰もが息をのむ一発だった。
現地11月８日に開催されたブンデスリーガ第10節で、バイエルンがアウェーでウニオン・ベルリンと対戦。２−２で引き分けた。
27分にダニーロ・ドゥーヒに先制点を奪われたバイエルンは、38分にルイス・ディアスが同点弾を挙げる。83分、再びドゥーヒに得点を許したものの、90＋３分にハリー・ケインが決めて、同点に持ち込んだ。
このゲームで特に注目を集めているのが、ディアスのゴールだ。ペナルティエリア左付近でワンツーを仕掛けたコロンビア代表FWは、味方からの長くなったリターンをスライディングで残すと、そのまま相手DFを抜き去る。そしてエリア内のほとんど角度のない位置から、右足を振り抜いた。放たれたシュートは、ゴールニア上に突き刺さった。
この衝撃弾に『DAZN』で解説を務めた林陵平氏は、得点直後「えぇー！」と驚き、「ルイス・ディアスはちょっと、半端ないすね」と続けた。
人気解説者だけでなく、ファンからもSNS上で「このコースから決めるの天才」「漫画みたいなプレー」「何だこれ」「理不尽ゴールすぎる」「声出た」などの声があがっている。
今夏にリバプールから加入した28歳は、これで今季公式戦10点目を記録。新天地で充実の時を過ごしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】角度のない位置から右足を振り抜く！ルイス・ディアスの衝撃弾！
