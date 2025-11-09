緑黄色社会、Travis Japanらランクイン！歌詞注目度ランキング1位はMAZZELの「Only You」が獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、11月6日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、MAZZELの「Only You」が初登場。2025年11月26日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、メンバー・NAOYAがW主演を務めるドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ系）エンディングテーマだ。好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、儚くも美しいメロディーが心に残るミディアムバラードとなっている。

3位には、B’zの「FMP」が初登場。2025年11月12日にリリースされるニューアルバム『FYOP』収録曲であり、アサヒスーパードライTVCMソングだ。歌詞に綴られているのは＜I Follow My Passion どんな言葉よりそれしかないんよ＞という思い。「FMP」は「Follow My Passion」の略で、二人の気持ちのこもったレコーディングの様子を通じて曲名を体現するような“気持ち高まる瞬間”が表現されている。

6位には、緑黄色社会の「My Answer」がランクイン。2025年11月12日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、天海祐希主演の木曜ドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日系）主題歌だ。メンバーは同曲について、「大人になるほど重たくなる選択肢。選びたい。選べない。選ばれたい。選ばれたくない。現実を知ってしまったから選び難い道がある。どこか冷静で感情だけでは動けない自分がいる。そんな葛藤こそが、いじらしい人間特有の感情のように思います。どんな結末になろうとも、散々悩んで辿り着いたものならば、それは強い答えなのだと信じていたいです。」とコメントしている。

8位には、SUPER★DRAGONの「Concealer」がランクイン。2025年12月3日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、ドラマ『悪いのはあなたです』（読売テレビ）エンディング主題歌だ。ドラマの世界観にマッチした、ミステリアスな楽曲。MV監督は、映像作家の木村太一が務めた。モノクロを基調としたダークでシネマティックな映像が“大人なSUPER★DRAGON”の新たな一面を際立たせている。

9位には、Travis Japanの「Disco Baby」がランクイン。2025年12月3日にリリースされるニューアルバム『’s travelers』収録曲だ。70年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバーで、軽快なビートと、ブラスの重なりが華やかで高揚感のあるショータイムを演出する躍動感あふれる楽曲。MVは、松倉海斗が、「プロムパーティーの雰囲気を取り入れた世界観にしたい」とアイデアを出し、それをベースに楽曲や歌詞から受けたインスピレーションを重ね、“70sディスコ”の世界観を掛け合わせて企画された。

【2025年11月6日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Only You／MAZZEL2位 ▽Emotion／NiziU3位 FMP／B’z4位 THE REVO／ポルノグラフィティ5位 隣で／マルシィ6位 My Answer／緑黄色社会7位 桜風／ぼっちぼろまる8位 Concealer／SUPER★DRAGON9位 Disco Baby／Travis Japan10位 Five Ball／THE AGUL

※▽はハートマーク