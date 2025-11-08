読売テレビの佐藤佳奈アナ（28歳）が、11月7日に公開された、関西テレビ公式YouTubeチャンネルの動画に出演。結婚願望があると語った。



関西テレビと読売テレビが、それぞれのYouTubeチャンネルでコラボ動画を公開することになり、読売テレビの佐藤佳奈アナと関西テレビの橋本和花子アナがトークを実施。



佐藤アナは今年29歳で、最近子どもを産みたいと思うようになったと話し、結婚願望は「ある。けど、絶対ではない。この人とずっと一緒にいたいなって思ったら結婚したいけど、結婚するために相手を探さなきゃ、はないかな。でもさ、なんか結婚考えられない人とはさ、付き合えないなって思うとさ、結局なんかどっちってなってくるよね」と語った。