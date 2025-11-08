ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

アウトドアも街歩きも頼れる一枚！【ザノースフェイス】のウインドジャケットが大活躍！Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


外出時の急な悪天候にも対応する、はっ水加工を施したウインドブレーカー。表地にはクラシカルでやわらかな風合いのタスランナイロンを使用。裏地は肌離れのよいポリエステルメッシュで、生地が汗で張りつくのを抑えてくれる。裾は両脇のアジャスターで簡単に調節可能。フロントフラップはドットボタン仕様です。THE NORTH FACEの定番である、肩部分の切り替えを取り入れたデザイン。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


クラシカルな風合いのタスランナイロンと、汗を逃すメッシュ裏地が快適な着心地を生み出している。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


フロントのフラップボタンとビルトインフード仕様で、急な天候変化にも柔軟に対応できる。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


アジャスター付きの裾調整機能で、風の侵入を防ぎつつシルエットも整えられる。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


肩部分の切り替えがアクセントになった、ブランドらしい洗練されたデザインが魅力となっている。