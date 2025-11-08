はっ水＆快適素材で軽快に動ける！【ザノースフェイス】のアウトドアジャケットが注目！Amazonで販売中！
アウトドアも街歩きも頼れる一枚！【ザノースフェイス】のウインドジャケットが大活躍！Amazonで販売中！
外出時の急な悪天候にも対応する、はっ水加工を施したウインドブレーカー。表地にはクラシカルでやわらかな風合いのタスランナイロンを使用。裏地は肌離れのよいポリエステルメッシュで、生地が汗で張りつくのを抑えてくれる。裾は両脇のアジャスターで簡単に調節可能。フロントフラップはドットボタン仕様です。THE NORTH FACEの定番である、肩部分の切り替えを取り入れたデザイン。
クラシカルな風合いのタスランナイロンと、汗を逃すメッシュ裏地が快適な着心地を生み出している。
フロントのフラップボタンとビルトインフード仕様で、急な天候変化にも柔軟に対応できる。
アジャスター付きの裾調整機能で、風の侵入を防ぎつつシルエットも整えられる。
肩部分の切り替えがアクセントになった、ブランドらしい洗練されたデザインが魅力となっている。
