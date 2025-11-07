『R-1グランプリ』坂道グループ3人の出場騒動に公式が説明 当人と「関係はございません」
ピン芸の日本一を決める大会『R-1グランプリ2026』の予選出場者一覧を確認できる公式noteに、松田好花、・井上梨名・松田里奈という名前が掲載されていた件について、同noteが7日までに更新され、3人が日向坂46の松田好花、櫻坂46の井上梨名・松田里奈とは関係なく「エントリー者に関しては現在確認中です」と説明された。
【写真】“日本一かわいいリトルトゥース”の日向坂46松田好花
同noteでは、「大阪 1回戦 11/13（木）インディペンデントシアター2nd」の欄に「松田好花【seed＆flower】」「井上梨名【seed＆flower】」「松田里奈【seed＆flower】」と記していた。【seed＆flower】と所属事務所も掲載されていたことからSNSでは『R-1グランプリ』に3人が出場するのではないかと話題となっていた。
そんな中、noteでは「※記載のお名前と所属名でのエントリーがありましたが、日向坂46の松田好花さんとは関係はございません。エントリー者に関しては現在確認中です」とし、井上梨名、松田里奈の2人についても同様に説明した。
きのう6日深夜に放送されたニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』（毎週木曜 深0：00）では、松田がこの件に言及し「『R-1グランプリ』には出場しません！（笑）何やらその話題になっちゃってるみたいなんですけれど、名前が挙がってた3人とも出ませんので、みなさん惑わされてそれきっかけで見に行こうとした方がいたら困るので…。出ませんので、よろしくお願いします」と出場を否定していた。
