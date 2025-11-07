Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬ÃÇ¤¸¤ë¡ª¡ÖÃÎ¤ë¡¦¿½ÀÁ¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Çº¹¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡Ø2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¡ª¤ª¶â¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤°Ù¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¡ª¤ª¶â¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤°Ù¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¡¢Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¿½ÀÁ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤Ç¿ôËü±ß¤«¤é¿ô½½Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¡ÖÆÀ¤«Â»¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤ÈÃÇ¤¸¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä»³¤»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö9Ëü±ß¡ß12¥ö·î¡ß5Ç¯´Ö¤Ç540Ëü±ß¡×¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Âêºà¤ÏÇ¯ËöÄ´À°¤ä³ÎÄê¿½¹ð¡£ÌÌÅÝ¤ÇÊ£»¨¤À¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¸½¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤³¤òÈò¤±¤ÆÄÌ¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¡¦Ç¯ËöÄ´À°¤Î½àÈ÷¤À¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¡¢ÃÏ¿ÌÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î»ÙÊ§¾ÚÌÀ¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¡¢½»Âð¥íー¥ó¹µ½ü¤Î½ñÎà¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¼õÎÎ½ñ――¤³¤Î´ðËÜ°ì¼°¤òÁá¤á¤Ë½¸¤á¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÀâ¤¯¡£ÆÃ¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¼«¸Ê¤È²ÈÂ²¤Î°åÎÅÈñ¹ç·×¤¬10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£Æþ±¡¡¦¼ê½Ñ¡¦¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤É¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ç¯¤Ï³ºÅö¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÏÇ¯Æâ¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Ì¤¼Â»Ü¤Ê¤é12·î¤Þ¤Ç¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤À¡£
Î±°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿½¹ð¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ÐÉ¬¤º´ÔÉÕ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯¶â¼ýÆþ¤ä¥Ñー¥È¼ýÆþ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ²ÃÇ¼ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£¿½¹ðµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÕ¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÆþ¤Î¹½À®¤ÏÎäÀÅ¤ËÅÀ¸¡¤¹¤Ù¤¤À¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡×À©ÅÙ¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤À¡£ÂåÉ½Îã¤¬ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢65ºÐÁ°¤ËºÇÂç5Ç¯´Ö¼õµë¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¸¢ÍøÈ¯À¸¸å¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¼º¤¦¡£¶â³Û¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥±ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·î9Ëü±ßµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¡£¤Û¤«¡¢16ºÐ°Ê¾å¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ì¤ÐÉÞÍÜ¹µ½ü¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¹µ½ü¡¢²ÉÉØ¹µ½ü¡¢¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤Ê¤É¤â¡¢³ºÅö¤¹¤ì¤ÐÀÇÉéÃ´¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¦¿½ÀÁ¤¹¤ë¤«¡×¤À¡£
3¤ÄÌÜ¤ÏiDeCo¤Î»È¤¤Êý¤À¡£Áý¤¨¤¿Ê¬¤¬Èó²ÝÀÇ¤ÎNISA¤ËÂÐ¤·¡¢iDeCo¤Ï±¿ÍÑ±×¤ÎÈó²ÝÀÇ¤Ë²Ã¤¨µò½Ð³Û¤¬½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ËÇ¯1²ó¤Ïµò½Ð³Û¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·îÊ§¤¤¤è¤ê¤âÇ¯Ê§¤¤¤Î¿Í¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤½¤ÎÇ¯¤Î¹µ½ü³Û¤òÁý¤ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
Áí¤¸¤Æ¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤ÏÂà¶þ¡×¤À¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤ëº¹³Û¤ÏÂç¤¤¤¡£´ðËÜ¤Î½ñÎà¤òÂ·¤¨¤ë¡¢¿½ÀÁ·¿¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀö¤¦¡¢iDeCo¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀß·×¤¹¤ë――¤³¤Î3ÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢Í¾·×¤Ê»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Î´ª½ê¤äÃÊ¼è¤ê¤ÏÆ°²èÆâ¤ÇÊ¿°×¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Ê¤áÊý¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï»ëÄ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¥±ー¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¤¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ä³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À©ÅÙ¤Î¸«Íî¤È¤·¤òËÉ¤°¼ÂÌ³Åª¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£