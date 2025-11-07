Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は７日、ＯＢの河合竜二氏（４７）が１２月１２日付でＧＭ職に就任すると発表した。札幌の同職は４月に三上大勝氏が退任後、空位となっていた。同氏が現在務めている、クラブの認知度を高める活動をしてきた「コンサドーレ・リレーションズチーム・キャプテン（ＣＲＣ）」の役職は外れる。

河合氏は１９９７年、埼玉・西武台高から浦和入り。横浜ＭでのＪ１リーグ２連覇などを経て、１１年に完全移籍で札幌に加入した。移籍初年度から５年間、主将としてチームをけん引。引退する１８年まで主にボランチとセンターバックでプレー。Ｊ通算３３８試合に出場した。

現役時、気迫を前面に押し出した様は「闘将」と称された。この日の会見でも「私は現役時代、闘将というあだ名がついております。熱い気持ちでこのクラブのために尽力して参ります」と自身の異名を交え、意気込みを口にした。

１０月中旬、石水創代表取締役社長（４３）から電話で打診があり、「『いよいよ来たか』という思いだった。この経験をサッカー界に還元したい。このクラブに恩を返す絶好の機会」と即決した。Ｊ１から降格した今季、７日時点で１２位と、１年でのＪ１復帰の可能性は消えている。苦しい状況ではあるが「このクラブを変えていくという強い気持ちでオファーを受けたので。社長と一緒にこのクラブを変えていきたい」と意を強くした。

自身が現役時代の熱を呼び戻させる。低迷した今季の戦いぶりを「もどかしく、悔しい思いでいっぱいだった」と振り返った。そこからの脱却へ「一つはクラブフィロソフィー（理念）の『走る戦う規律を守る』はフットボールをする上で最低限のこと。ここを徹底させれば、我々の選手だったら絶対結果は出ると信じている。選手がフィロソフィーを体現できるように導いていくこと」と最重要テーマを掲げた。

今オフの補強に関しても当然、関わっていく。現状を「現時点で言えるようなことはないが」と前置きした上で、河合氏は「今後、皆さんの期待に沿えるような、戦えるチームを作っていきたい。そういった選手編成にはなると思います」と続けた。現在の３３人から保有選手数こそ減る方向も、目標とする２７年のＪ１復帰へ、魅力あるクラブ作りに尽力することを約束した。